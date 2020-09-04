Совбез ООН планирует направить миссию в Белоруссию

Руководство Совета Безопасности ООН планирует направить миссию организации в Белоруссию по запросу властей или Совета по правам человека. Об этом заявил журналистам источник в руководстве организации.
В ООН также предложили создать независимый механизм для расследования преступлений в Белоруссии.
Я рекомендую сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать эти преступления, и призываю власти сотрудничать с ним так же, как и с особыми процессами ООН, и в частности, моей сферой компетенции, — заявила спецдокладчик ООН по правам человека Анаис Маран.
NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила Совбез ООН направить в республику наблюдательную миссию. Женщина призвала ООН осудить чрезмерное насилие со стороны силовиков к протестующим.
На заседании организации, которое прошло в дистанционном формате, Тихановская заявила, что президент Александр Лукашенко «больше не представляет Белоруссию». Женщина подчеркнула, что оппозиция готова вести переговоры со всеми странами, которые уважают суверенитет республики.
Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Не согласные с победой Лукашенко на выборах президента выходят на улицы. Протестующие убеждены, что выборы выиграла Тихановская. Бывший кандидат на пост президента 11 августа уехала в Литву. Власти этой страны оказывают ей помощь в установлении контактов с европейскими властями.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен