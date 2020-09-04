Совбез ООН планирует направить миссию в Белоруссию

https://static.news.ru/photo/1dade90c-eed2-11ea-9cbb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Руководство Совета Безопасности ООН планирует направить миссию организации в Белоруссию по запросу властей или Совета по правам человека. Об этом заявил журналистам источник в руководстве организации.

В ООН также предложили создать независимый механизм для расследования преступлений в Белоруссии.

Я рекомендую сформировать независимый международный механизм, чтобы расследовать эти преступления, и призываю власти сотрудничать с ним так же, как и с особыми процессами ООН, и в частности, моей сферой компетенции, — заявила спецдокладчик ООН по правам человека Анаис Маран.

NEWS.ru писал, что бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская попросила Совбез ООН направить в республику наблюдательную миссию. Женщина призвала ООН осудить чрезмерное насилие со стороны силовиков к протестующим.

На заседании организации, которое прошло в дистанционном формате, Тихановская заявила, что президент Александр Лукашенко «больше не представляет Белоруссию». Женщина подчеркнула, что оппозиция готова вести переговоры со всеми странами, которые уважают суверенитет республики.

Массовые акции протеста проходят в Белоруссии с 9 августа. Не согласные с победой Лукашенко на выборах президента выходят на улицы. Протестующие убеждены, что выборы выиграла Тихановская. Бывший кандидат на пост президента 11 августа уехала в Литву. Власти этой страны оказывают ей помощь в установлении контактов с европейскими властями.