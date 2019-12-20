https://static.news.ru/photo/127443b2-2356-11ea-b7ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: syria.mil.ru

Совбез ООН в четверг, 19 декабря, отклонил предложенный РФ проект резолюции по трансграничной гуманитарной помощи Сирии.

Об этом сообщает «Интерфакс». Резолюцию поддержали пять стран, против выступили шесть, включая США и Великобританию. Ещё четыре государства воздержались.

Как передавал NEWS.ru, Москва внесла проект резолюции о трансграничной гуманитарной помощи Сирийской Арабской Республике 16 декабря. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя инициативу, отметил, что РФ никогда не приветствовала «так называемые трансграничные гуманитарные операции», однако шла на это, учитывая фактическую ситуацию в САР. Российская резолюция предлагала продлить действие механизма трансграничной помощи на полгода, оставив два пункта пропуска из четырёх.