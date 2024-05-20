Совбез ООН отклонил проект резолюции РФ по космосу Совбез ООН не принял проект резолюции РФ о неразмещении оружия в космосе

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Совет Безопасности ООН не поддержал проект резолюции, предложенный Россией, о предотвращении гонки вооружений в космосе, сообщил корреспондент ТАСС. По информации СМИ, семь стран выступили против инициативы.

Из 15 членов Совбеза резолюцию поддержали семь государств, включая Россию и Китай. Единственной страной, которая воздержалась от голосования, стала Швейцария.

Ранее полковник в отставке Андрей Кошкин рассказал, что космическое оружие есть у США и России. Многие страны работают над созданием подобного вооружения, которое сможет уничтожать спутники противника, обратил внимание он. По его словам, Россия пробовала уничтожить собственный спутник при помощи ракетной системы «Нудоль», которая входит в систему обеспечения безопасности А-235 («Мертвая рука»).

До этого военный эксперт Игорь Коротченко отметил, что новый зенитный ракетный комплекс С-500 сможет сбивать оружие США, которое они планируют вывести в космос. ЗРК будет ответом России Соединенным Штатам на орбитальные американские челноки, резюмировал он. Вашингтон стал активно развертывать военный компонент в космосе, в частности, использовать орбитальный беспилотник X-37B, указал Коротченко. Такой аппарат может в теории нести различные виды оружия и атаковать Россию с орбиты, констатировал эксперт.