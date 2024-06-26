Совбез ООН осудил теракты в Дагестане

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Совет Безопасности ООН решительно осудил террористическую атаку в Дагестане. В распространенном заявлении Совбеза она названа «гнусной и трусливой»

Члены Совета Безопасности ООН самым решительным образом осудили гнусную и трусливую террористическую атаку в Дагестане 23 июня, — говорится в заявлении.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. Жертвами атаки стали 20 человек, еще 46 пострадали. 24, 25 и 26 июня объявили днями траура в регионе. В ходе теракта был убит священник. Убийство протоиерея Николая Котельникова в Дербенте планировалось террористами заранее. По имеющимся данным, подготовка к атаке длилась месяц.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что были ликвидированы шестеро бандитов. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее сообщил об уничтожении пяти боевиков. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, чей брат был участником теракта в Махачкале, записали видео, в котором попросили прощения за своего родственника. Мужчины арестованы на срок до 13 суток за мелкое хулиганство.