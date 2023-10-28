Совбез ООН обсудит гуманитарную ситуацию на Украине 31 октября

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Совет безопасности ООН обсудит гуманитарную ситуацию на Украине на заседании, которое проведут 31 октября, передает ТАСС со ссылкой на постпредство Бразилии при организации. Заседание СБ ООН проведут по запросу Эквадора и Франции, по данным бразильской миссии.

Проведем заседание по гуманитарной ситуации на Украине, — сообщили в постпредстве Бразилии.

На заседании выступит с докладом глава дирекции ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам, отметили в бразильской миссии. Встреча начнется в 17:00.

Украина также обсуждалась на открытом заседании СБ ООН, которое провели по запросу России 27 октября. Темой встречи стали «Угрозы международному миру и безопасности» в контексте украинского кризиса.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Совбеза, что власти США сознательно взяли курс на эскалацию конфликта на Украине. Дипломат подчеркнул, что для американцев Киев является лишь инструментом ослабления Москвы, а сам Вашингтон и его союзники не хотят мира на Украине.

Президент США Джо Байден ранее назвал помощь Украине и Израилю разумной инвестицией. Хозяин Белого дома заявил, что от этого выиграют будущие поколения американцев.