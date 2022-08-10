Соучредитель Amnesty International уволился из-за доклада, критикующего ВСУ

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Один из учредителей шведского офиса международной правозащитной организации Amnesty International Пер Вестберг уволился из-за несогласия с докладом правозащитников о преступных действиях Вооруженных сил Украины, передает Svenska Dagbladet. По его словам, изначально Amnesty International помогла освобождать заключенных, однако позднее «расширила свой мандат».

Я заканчиваю свое долгое и плодотворное сотрудничество (с этой организацией. — NEWS.ru), — заявил Вестберг.

В одном из своих отчетов организация выступает с жесткой критикой на ответные действия Украины на российскую спецоперацию. Согласно информации наблюдателей, украинская сторона нарушает законы военного конфликта, действуя в населенных пунктах, нежели ближе к фронту, а также размещает боевую технику на территории школ и медучреждений. Стратегия ВСУ, по мнению Amnesty International, серьезно угрожает жизням мирных жителей.

Президента Украины Владимира Зеленского возмутил доклад правозащитной организации о нарушениях ВСУ законов о боевых действиях. По его мнению, правозащитники пытаются переложить ответственность с агрессора, каковым в Киеве считают Россию, на жертву.