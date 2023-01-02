Сотрудников «Укроборонпрома» обвинили в растрате при закупках для ВСУ Сотрудников «Укроборонпрома» обвинили в растрате более $136 тысяч при закупках для ВСУ

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине шести сотрудникам государственного концерна «Укроборонпром» предъявлены обвинения в растрате более 5 миллионов гривен ($136 тысяч) при закупке товаров военного назначения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генерального прокурора страны. В ведомстве уточнили, что в марте 2022 года были закуплены товары военного назначения, которые не соответствовали критериям качества и были непригодны к использованию.

По данным следствия, должностные лица госпредприятия в марте 2022 года осуществили закупку товаров военного назначения на сумму более 5 млн гривен. Они не соответствовали условиям договора качества таких товаров и были непригодны для фактического использования, — говорится в сообщении.

Представители Генпрокуратуры Украины добавили, что в настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Бывший военнослужащий ВСУ И. Бровко ранее рассказал о коррупции в украинской армии и жестокости командиров в отношении своих подчиненных, свидетелем которой он стал, участвуя в «карательной операции киевского режима» против жителей Донбасса в 2016 году.

Он пояснил, что часть денег за службу ему приходилось отдавать на различные нужды, а обещанные подъемные ему так и не выплатили, сказав, что к начальству с этим вопросом обращаться не надо. Бровко служил в составе 57-й бригады 34-го батальона в должности «номер минометного расчета».