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Генеральная прокуратура Украины обвинила восьмерых бывших представителей Службы безопасности Украины (СБУ), которые в настоящее время якобы работают на ФСБ РФ, в государственной измене. Согласно информации на сайте ведомства, бывшие сотрудники СБУ причастны к совершению хакерских атак на государственные органы Украины.

Под процессуальным руководством прокуроров офиса генерального прокурора заочно сообщено о подозрении восьми бывших сотрудников Службы безопасности Украины — ныне офицеров ФСБ РФ — в совершении государственной измены, — сказано в сообщении.

По информации прокуроров, бывшие сотрудники СБУ проводили хакерские атаки на учреждения, занимающиеся экономической и правоохранительной системами Украины.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что миграционный кризис и кризис в энергетическом секторе являются спланированной операцией России и Белоруссии. По мнению Климкина, происходящее на белорусско-польской границе представляет собой «циничную спецоперацию» Москвы и Минска.

Мигранты же отправятся на границу Украины, как только Польша и Литва «будут эффективно защищаться». Также бывший министр убеждён, что возможность использования руководством РФ энергетического кризиса представляет собой вопрос национальной безопасности.