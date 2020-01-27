https://static.news.ru/photo/92008048-412c-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Deutzmann/deutzmann.net/Global Look Press

Громкий скандал разгорается в Германии. Бывших сотрудников немецкого Deutsche Bank обвиняют во взятках ради королевской семьи Саудовской Аравии. Выяснилось, что они заплатили $1,1 млн, чтобы сохранить их в качестве клиентов.

Внутреннее расследование показало, что деньги были переведены на счёт компании, принадлежащей жене финансового консультанта, а сама фирма была зарегистрирована в офшоре на Британских Виргинских островах. Работники банка переводили не только деньги, но и оплачивали стажировки и семинары на престижном швейцарском курорте.

Саудовская королевская семья является одной из богатейших на планете. Её состояние оценивается в $100 млрд, отмечает FT.

Ранее NEWS.ru писал, что городской суд Сыктывкара арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова. Его задержали 16 января 2020 года. Мужчину подозревают в получении взятки в особо крупном размере.