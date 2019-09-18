Прокуратура Мюнхена проводит расследование в отношении нескольких работников концерна Airbus. Компания и власти заподозрили их в промышленном шпионаже.
В распоряжении этих сотрудников каким-то образом оказалась секретная коммерческая документация вооружённых сил Германии, сообщает газета
Компания сама уведомила прокуратуру и представителей Минобороны ФРГ об обнаруженной документации. В результате предприятие уволило около 20 сотрудников, замешанных в скандале. Бундесвер со своей стороны также принял дисциплинарные меры к одному из военнослужащих, говорится в публикации.
Ранее Вашингтон предъявил обвинения китайской компании Huawei в том, что её дочерние подразделения пытались похитить коммерческие секреты у американской T-Mobile. Речь в том числе шла о роботизированном устройстве Tappy, которое фирма T-Mobile US использовала для тестирования смартфонов.
Также власти США предъявили Huawei и её финдиректору Мэн Ваньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. По версии американской прокуратуры, более десяти лет Huawei при участии Мэн Ваньчжоу «давала неверную информацию о своих отношениях с иранским подразделением», писал News.ru.