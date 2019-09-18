https://static.news.ru/photo/c810ecb0-daaf-11e9-8dc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Прокуратура Мюнхена проводит расследование в отношении нескольких работников концерна Airbus. Компания и власти заподозрили их в промышленном шпионаже.

В распоряжении этих сотрудников каким-то образом оказалась секретная коммерческая документация вооружённых сил Германии, сообщает газета Bild . В бумагах значится оборудование, которое Бундесвер собирался закупить. В частности, концерну стало известно, какую коммуникационную систему ВС ФРГ намерен приобрести.

Компания сама уведомила прокуратуру и представителей Минобороны ФРГ об обнаруженной документации. В результате предприятие уволило около 20 сотрудников, замешанных в скандале. Бундесвер со своей стороны также принял дисциплинарные меры к одному из военнослужащих, говорится в публикации.

Ранее Вашингтон предъявил обвинения китайской компании Huawei в том, что её дочерние подразделения пытались похитить коммерческие секреты у американской T-Mobile. Речь в том числе шла о роботизированном устройстве Tappy, которое фирма T-Mobile US использовала для тестирования смартфонов.

Также власти США предъявили Huawei и её финдиректору Мэн Ваньчжоу дополнительные обвинения в общей сложности по 23 пунктам. По версии американской прокуратуры, более десяти лет Huawei при участии Мэн Ваньчжоу «давала неверную информацию о своих отношениях с иранским подразделением», писал News.ru.