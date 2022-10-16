МЧС Белоруссии получило оружие от Минобороны

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Представители МЧС Белоруссии получили оружие от Минобороны, сообщил глава МЧС Вадим Синявский в интервью телеканалу ОНТ. По его словам, в случае конфликта или военных действий они будут поддерживать порядок и защищать население страны наравне с армией.

Мы поручение президента выполнили. Сегодня все то вооружение, которое было запланировано, получено в Министерстве обороны и размещено в наших комнатах для хранения оружия. В отдельных подразделениях, которые дислоцируются в разных регионах нашей страны, где они незначительные, мы оружие разместили в комнатах для хранения оружия органов внутренних дел, — сказал Синявский.

Глава МЧС добавил, что проведен расчет и обучение личного состава.

Ранее стало известно, что в Белоруссии предотвращена серия терактов, было задержано несколько человек. Задержанные были завербованы представителями признанной в стране террористической организации ВYPOL и находящейся за рубежом оппозиции. Замминистра внутренних дел республики, начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич обвинил в подготовке терактов западные спецслужбы.

14 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране введен режим повышенной террористической опасности. По его словам, такие меры были приняты в связи с «обострением ситуации по периметру границ». Ранее на совещании с правительством Лукашенко заявил, что Белоруссия стоит перед угрозой атаки с применением тактического ядерного оружия. Он отметил необходимость принятия мер в области безопасности, поскольку подобным оружием Белоруссия не располагает. Такая реакция президента последовала после высказывания президента Польши Анджея Дуды о том, что страна рассматривает возможность размещения на своей территории американского ядерного оружия.