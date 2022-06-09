Сотрудники Красного Креста на Украине оказались инструкторами НАТО «Известия»: сотрудники МККК работали в качестве инструкторов НАТО на Украине

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В обнаруженном на Украине списке иностранных граждан, которые занимались обучением военных Украины, оказались представители Международного комитета Красного Креста (МККК), пишут «Известия». Занятия проводились в учебно-научном центре международной деятельности Национального университета обороны Украины, где работали более 50 инструкторов из стран НАТО. Отмечается, что большинство иностранцев прибыли из Великобритании и США.

Они инструктировали украинских солдат в учебно-научном центре международной деятельности Национального университета обороны Украины, а также в двух войсковых частях, — сказано в публикации.

В статье также сказано, что от лица МККК антигуманитарную деятельность вели: австралиец Майкл Пимбл, немец Матиас Вейнрейк и француз Фонтана Гвинелла.

Адвокат Игорь Вагин, который представляет интересы военнослужащего 36-й бригады морской пехоты ВСУ Анатолия Перца, ранее заявил, что его клиент дал признательные показания в рамках уголовного дела о расстреле мирных жителей в Мариуполе. Отмечается, что Перец в ходе допроса признался, что выполнял приказы. Он добавил, что приказ о расстреле двух гражданских отдал командир батальона Евгений Бова. Подсудимый также сообщил, что оружие ему было выдано капитаном Сергеем Николаенко. Речь идёт об автомате АКС-74М.