https://static.news.ru/photo/a394a698-5de4-11ea-9033-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/Facebook

Европейский вещательный союз ввёл запрет на поездки персонала до 13 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Ограничение касается и исполнительного продюсера конкурса Йона Ола Санда.

Запрет ввели после того, как один из сотрудников EBU заболел коронавирусом в Швейцарии. Также Израиль не будет присутствовать на встрече глав делегаций в Роттердаме в связи с рекомендацией Минздрава страны избегать зарубежных поездок, если они не являются экстренными, передаёт Wiwibloggs. Представители Израиля примут участие во встрече удалённо.

Отмечается, что хотя новости могут показаться тревожными, голландские организаторы песенного конкурса ежедневно следят за ситуацией с распространением коронавируса.

Как писал NEWS.ru ранее, вспышка коронавируса в Республике Корея повлияла на планы лидера страны Мун Чжэ Ина. Южнокорейский президент отменил запланированные на середину марта поездки в зарубежные государства.