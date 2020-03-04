Европейский вещательный союз ввёл запрет на поездки персонала до 13 марта 2020 года в связи с угрозой распространения коронавируса нового типа. Ограничение касается и исполнительного продюсера конкурса Йона Ола Санда.
Запрет ввели после того, как один из сотрудников EBU заболел коронавирусом в Швейцарии. Также Израиль не будет присутствовать на встрече глав делегаций в Роттердаме в связи с рекомендацией Минздрава страны избегать зарубежных поездок, если они не являются экстренными,
Отмечается, что хотя новости могут показаться тревожными, голландские организаторы песенного конкурса ежедневно следят за ситуацией с распространением коронавируса.
Как писал NEWS.ru ранее, вспышка коронавируса в Республике Корея повлияла на планы лидера страны Мун Чжэ Ина. Южнокорейский президент отменил запланированные на середину марта поездки в зарубежные государства.
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