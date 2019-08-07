https://static.news.ru/photo/a9090c0c-b945-11e9-8480-fa163e074e61_660.jpg Сотрудник скорой помощи на месте задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фото: Sputnik/РИА Новости

Скончался один из пострадавших спецназовцев, проводивший штурм резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Он поступил в больницу с огнестрельным ранением в тяжёлом состоянии, сообщает Минздрав страны.

Второй боец спецназа в критическом состоянии находится в реанимации после проведённой операции, — сообщил директор Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбек Джумабеков.

В результате штурма резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева госпитализированы 15 человек. Трое пострадавших находятся в Чуйской областной объединённой больнице, трое раненых — в Национальном госпитале, ещё девять человек — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии, писал News.ru.