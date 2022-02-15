В ЛНР обвинили Украину в убийстве военнослужащего

Сотрудник Народной милиции Луганской народной республики погиб в результате снайперского огня со стороны Вооружённых сил Украины, сообщили 15 февраля в официальном Telegram-канале Совместного центра контроля и координации ЛНР.

В 15.00 вооружённые формирования Украины с направления населённого пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении н.п. Голубовское, в результате чего погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР, — говорится в сообщении.

Представители ЛНР ранее заявили, что если Вооружённые силы Украины (ВСУ) решатся на наступление на юго-востоке, основной удар может прийтись на Светлодарскую дугу и Дебальцевское направление. В результате самопровозглашённые Донецкая и Луганская республики будут отрезаны друг от друга.

Для совершения терактов и различных провокаций, украинские националисты занимаются подготовкой диверсантов, считает представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко. Он также отметил, что 11 и 12 февраля в Харькове состоялась закрытая встреча руководства националистических ячеек Украины для обсуждения деятельности диверсантов в Донбассе