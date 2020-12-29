Сотрудник Красного Креста погиб в результате взрыва в Йемене

В аэропорту Адена, куда прибыло новое правительство страны после принесения присяги в Эр-Рияде перед находящимся там президентом Абду Раббу Мансуром Хади, прогремело сразу несколько взрывов. По данным СМИ, погибло и пострадало большое количество людей. В частности, телеканал Al Arabiya сообщил о 13 убитых и 65 раненых.
Военные Йемена считают, что взрывы в аэропорту — результат ракетного обстрела из провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами. Йеменский министр информации, культуры и туризма Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в атаке повстанцев. После инцидента члены правительства были перевезены в Аль-Маашик.
Аден является временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата хуситами Саны.
Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию, писал NEWS.ru.