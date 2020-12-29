Сотрудник Красного Креста погиб в результате взрыва в Йемене

https://static.news.ru/photo/72a3ba24-4ac4-11eb-83f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Murad Abdo/Xinhua/Global Look Press

Сотрудник Международного комитета Красного Креста погиб и ещё трое получили ранения в результате атаки на аэропорт йеменского Адена.

Глубоко опечалены тем, что один из наших коллег погиб при взрыве в аэропорту Адена. Двое других пропали без вести и трое получили ранения, — говорится в сообщении организации в Twitter.

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We are profoundly saddened that one of our colleagues was killed in Adenâs airport explosion.



Two others are unaccounted for and three were injured.



Our staff were transiting through the airport with other civilians. This is a tragic day for us and the people of #Yemen . — ICRC Yemen (@ICRC_ye) December 30, 2020

В аэропорту Адена, куда прибыло новое правительство страны после принесения присяги в Эр-Рияде перед находящимся там президентом Абду Раббу Мансуром Хади, прогремело сразу несколько взрывов. По данным СМИ, погибло и пострадало большое количество людей. В частности, телеканал Al Arabiya сообщил о 13 убитых и 65 раненых.

Военные Йемена считают, что взрывы в аэропорту — результат ракетного обстрела из провинции Таиз на юго-западе Йемена, контролируемой хуситами. Йеменский министр информации, культуры и туризма Муаммар аль-Ирьяни также обвинил в атаке повстанцев. После инцидента члены правительства были перевезены в Аль-Маашик.

Аден является временной столицей для международно признанных властей Йемена после захвата хуситами Саны.

Правительственные силы и шиитские повстанцы-хуситы находятся в состоянии военного конфликта с 2014 года. В противостоянии активно принимают участие соседние страны, включая Саудовскую Аравию, писал NEWS.ru.