Сотрудник больницы устроил майнинговую ферму на рабочем месте В Горно-Алтайске задержали сотрудника больницы, майнившего биткоины на рабочем месте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работника республиканской больницы в Горно-Алтайске задержали правоохранительные органы за создание в ковидном госпитале майнинг-фермы, сообщает Telegram-канал «112». Отмечается, что майнеру удалось добыть криптовалюты на сумму больше одного млн рублей, используя при этом электроэнергию учреждения.

В течении полутора лет ни у кого не возникало вопросов, что за аппаратура находится на цокольном этаже лечебницы, почему расходуется столько электроэнергии, и откуда у простого работника столько дорогостоящего железа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ферма беспрерывно проработала с февраля 2021 года. Подозреваемый признал вину.

Ранее сообщалось, что в 2021 году число судебных разбирательств, связанных с криптовалютой, криптобиржами и майнингом, за год выросло в полтора раза — до 1531. Две трети эти дел были возбуждены по уголовным статьям. Отмечается, что криптовалюта чаще всего фигурирует в уголовных делах, связанных с оборотом наркотических средств, так как она используется для их оплаты.