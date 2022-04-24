Сотрудник «Азовстали»: в цехах завода можно пересидеть ядерную зиму

Экс-начальник смены по оборудованию в конверторном и толстолистовом цехах «Азовстали» Александр Чупринов рассказал «Известиям», что представляет из себя завод в Мариуполе, на котором скрываются боевики нацбатальона «Азов». Он отметил, что предприятие строилось в СССР капитально, в нём есть помещения, в которых можно пересидеть серьёзные удары.

Одно из таких укрытий, где легче всего укрыться, толстолистовой цех, его собеседник газеты показал на карте предприятия.

Здесь идёт мощный подземный тоннель пешеходный, под толстолистовым цехом проходит, прямо под ним выход идёт внутрь цеха, два выхода — в самом ТЛЦ. Если цех горячий, то присутствует система мощного водоснабжения для охлаждения оборудования и металла, и тогда обязательно там присутствуют железобетонные мощные отстойники, — сообщил он.

Как пишут «Известия», там могут находиться националисты. При этом, по словам бывшего сотрудника завода, не обязательно, чтобы система водоснабжения, которая установлена в этом цеху, работала.

В принципе там можно укрыться и переждать довольно мощные удары относительно безболезненно. Это общее для всех горячих цехов, — отметил Чупринов.

Это связано с тем, что завод строился основательно в годы СССР. Как подчеркнул источник, это цельнолитые железобетонные конструкции.



Он также пояснил, как боевики могут передвигаться внутри завода. По словам бывшего сотрудника, коммуникации между цехами проложены на нулевой отметке. Подземных тоннелей нет, используются дороги, мосты. Единственный мощный подземный тоннель находится в районе набережной под толстолистовым цехом и ведёт на основную дорогу, которая делит «Азовсталь» пополам.



Чупринов также добавил, что находиться в цехах с железобетонными конструкциями можно довольно долгое время.

Там можно пересидеть всё что угодно, ядерную зиму можно пересидеть, — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти не позволяют бойцам ВСУ, находящимся в блокаде на заводе «Азовсталь», мирно сложить оружие. При этом российский лидер акцентировал внимание на том, что всем сдавшимся в плен националистам и зарубежным наёмникам гарантируется жизнь, а также «квалифицированная медпомощь».