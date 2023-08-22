Сотни тысяч домов в Стамбуле полностью разрушатся в случае землетрясения Министр Оджасеки: 600 тыс. домов Стамбула будут разрушены в случае землетрясения

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В Стамбуле насчитывается около шести миллионов домов, 600 тысяч из которых будут полностью уничтожены, если начнется новое землетрясение, предупредил в эфире телеканала NTV министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции Мехмет Оджасеки. По его словам, власти страны обеспокоены данным вопросом.

Стамбул нас пугает. Землетрясение в Стамбуле — вопрос выживания. Насчитывается около 6 миллионов единиц жилья. 600 тыс. слишком рискуют, похоже, что они будут разрушены в первую очередь, 600 тыс. не выдержат землетрясения, — заявил Оджасеки.

Землетрясение, произошедшее в Турции в феврале, министр назвал самой большой бедой за тысячелетнюю историю существования анатолийской цивилизации. По его словам, в результате подземных толчков были разрушены 680 тысяч жилых домов в 18 провинциях республики.

Ведущий сейсмолог Турции Наджи Герюр при этом заявлял, что в случае землетрясения в Стамбуле рискуют обрушиться порядка 100 тысяч домов. Их жителей ждет неминуемая смерть. Эксперт призвал власти республики принять меры для безопасности людей, проживающих там. По его словам, необходимо построить новые дома, которые переживут землетрясение.