Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса Jerusalem Post: палестинцы забаррикадировались в мечети Аль-Акса, есть риск столкновений

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Сотни палестинцев забаррикадировались в мечети Аль-Акса, которая находится на Храмовой горе в Израиле. Об этом сообщает The Jerusalem Post. По имеющимся данным, есть риск столкновений с полицией, которая может применить силу для разгона собравшихся. Сообщается, что силы полиции уже вошли на территорию комплекса.

Мы привержены сохранению мира и безопасности. Мы будем действовать с оперативной готовностью и высокой бдительностью, чтобы верующие могли безопасно и мирно исполнить свой религиозный долг, — отметил начальник полиции иерусалимского округа.

Иордания предупредила Израиль о необходимости избегать насильственной эвакуации прячущихся в мечети граждан, поскольку это приведет к еще большему насилию.

За эту неделю на Храмовой горе неоднократно происходили стычки между палестинцами и полицией Израиля.

Ранее сообщалось, что один человек погиб в результате теракта на набережной в Тель-Авиве, еще пять человек пострадали. Все они являются иностранными туристами. Инцидент произошел вечером 7 апреля на набережной Чарльза Кора в центре Тель-Авива. Автомобиль въехал в толпу людей, сбил несколько человек, после чего перевернулся. Водитель транспортного средства попытался открыть огонь по людям, но был нейтрализован оказавшимся рядом нарядом полиции.