https://static.news.ru/photo/0a6cbd72-e1d7-11e9-87e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rahmat Gul/AP/TASS

Независимая избирательная комиссия (НИК) потеряла связь с 870 участками для голосования на президентских выборах в Афганистане, рассказал глава организации Хабиб ур-Рахман Нанг. Пункты находятся в провинциях Бадахшан, Тахар, Кундуз и Балх.

Комиссия сохраняет связь с 4503 избирательными участками из 5373, — цитирует слова чиновника телеканал TOLOnews .

На данный момент НИК не располагает данными о состоянии указанных пунктов для голосования.

28 сентября текущего года в Афганистане проходят четвёртые после падения режима талибов в 2001 году выборы главы государства. Процессу постоянно угрожают помешать боевики «Талибана» (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Ранее News.ru сообщал, что взрыв на избирательном участке прогремел в Кандагаре на юге Афганистана. Пострадали 15 человек, все они — мужчины. Местная больница принимает раненых, им оказывают помощь.