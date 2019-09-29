Более тысячи человек стали участниками демонстрации, чтобы поддержать протестующих в Гонконге.
Помимо транспарантов и флагов, демонстранты несли в руках зонты, ставшие символом прошедшей в Гонконге акции в честь пятой годовщины «Движения зонтиков».
Прошедшее в Сиднее мероприятие стало первым среди серии подобных демонстраций, запланированных на 29 сентября во всём мире, передаёт
Ранее News.ru писал, что тактику разрозненных акций применяют протестующие в Гонконге, чтобы усложнить властям их силовой разгон. В ходе очередной серии противостояния они одновременно организовали как минимум три мероприятия.