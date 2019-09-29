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Американский актёр Алек Болдуин снова выступил в роли президента США Дональда Трампа на телешоу Saturday Night Live, несмотря на то, что ранее заявлял о нелюбви к подобным пародиям.

Войдя в образ, артист обзванивал сторонников и друзей — лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, адвоката Рудольфа Джулиани, рэп-исполнителя Канье Уэста, мецената Эрика Трампа — для того, чтобы найти виновного...