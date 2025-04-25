Составлен список вероятных претендентов на папский престол: фото

Фото: Marco Iacobucci / Ipa-Agency.Net/Global Look Press

Возможный преемник Франциска почетный митрополит Манилы (Филиппины) Луис Антонио Гоким Тагле

После смерти папы римского Франциска в Ватикане состоятся выборы нового главы Римско-католической церкви. Избрание понтифика пройдет на коллегии кардиналов — конклаве, который состоится с 5 по 10 мая. По правилам члены коллегии должны собраться в Ватикане через 20 дней после смерти или отречения от престола папы.

Число участвующих в конклаве кардиналов ограниченно. Согласно Апостольской конституции, выборщиков может быть не более 120, тогда как в этом году прелатов, имеющих право голоса, — 135 человек. При этом достигшие 80-летнего возраста не могут участвовать в выборах.

Для избрания нового главы Римско-католической церкви необходимо набрать не менее 2/3 голосов плюс один голос. Эксперты назвали наиболее вероятных претендентов на папский престол. Среди них:

госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин;

нидерландский кардинал Виллем Эйк;

посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи;

архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу;

почетный митрополит Манилы Луис Антонио Гоким Тагле;

английский кардинал Тимоти Рэдклифф;

апостольский нунций в США Кристоф Пьер;

кардинал из Венгрии Петер Эрдё;

американский кардинал Реймонд Бёрк;

мальтийский кардинал Марио Грек.

Как выглядят кандидаты на престол понтифика — в фотогалерее NEWS.ru.

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