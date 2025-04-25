После смерти папы римского Франциска в Ватикане состоятся выборы нового главы Римско-католической церкви. Избрание понтифика пройдет на коллегии кардиналов — конклаве, который состоится с 5 по 10 мая. По правилам члены коллегии должны собраться в Ватикане через 20 дней после смерти или отречения от престола папы.

Число участвующих в конклаве кардиналов ограниченно. Согласно Апостольской конституции, выборщиков может быть не более 120, тогда как в этом году прелатов, имеющих право голоса, — 135 человек. При этом достигшие 80-летнего возраста не могут участвовать в выборах.

Для избрания нового главы Римско-католической церкви необходимо набрать не менее 2/3 голосов плюс один голос. Эксперты назвали наиболее вероятных претендентов на папский престол. Среди них:

  • госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин;
  • нидерландский кардинал Виллем Эйк;
  • посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи;
  • архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу;
  • почетный митрополит Манилы Луис Антонио Гоким Тагле;
  • английский кардинал Тимоти Рэдклифф;
  • апостольский нунций в США Кристоф Пьер;
  • кардинал из Венгрии Петер Эрдё;
  • американский кардинал Реймонд Бёрк;
  • мальтийский кардинал Марио Грек.

Как выглядят кандидаты на престол понтифика — в фотогалерее NEWS.ru.

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Возможный преемник Франциска кардинал Пьетро Паролин

Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможный преемник Франциска кардинал Пьетро Паролин

Возможный преемник Франциска нидерландский кардинал Виллем Эйк

Фото: CLAUDIO PERI /EPA

Возможный преемник Франциска нидерландский кардинал Виллем Эйк

Возможный преемник Франциска посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи

Фото: Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможный преемник Франциска посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи

Возможный преемник Франциска архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу

Фото: Vatican Pool/Antonelli/Galazka/Global Look Press

Возможный преемник Франциска архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу

Возможный преемник Франциска английский кардинал Тимоти Рэдклифф

Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press

Возможный преемник Франциска английский кардинал Тимоти Рэдклифф

Возможный преемник Франциска апостольский нунций в США Кристоф Пьер

Фото: Domenico Stinellis/ AP/TASS

Возможный преемник Франциска апостольский нунций в США Кристоф Пьер

Возможный преемник Франциска кардинал из Венгрии Петер Эрдё

Фото: MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP/Global Look Press

Возможный преемник Франциска кардинал из Венгрии Петер Эрдё

Возможный преемник Франциска американский кардинал Реймонд Бёрк

Фото: Pierpaolo Scavuzzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Возможный преемник Франциска американский кардинал Реймонд Бёрк

Возможный преемник Франциска мальтийский кардинал Марио Грек

Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможный преемник Франциска мальтийский кардинал Марио Грек