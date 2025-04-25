После смерти папы римского Франциска в Ватикане состоятся выборы нового главы Римско-католической церкви. Избрание понтифика пройдет на коллегии кардиналов — конклаве, который состоится с 5 по 10 мая. По правилам члены коллегии должны собраться в Ватикане через 20 дней после смерти или отречения от престола папы.
Число участвующих в конклаве кардиналов ограниченно. Согласно Апостольской конституции, выборщиков может быть не более 120, тогда как в этом году прелатов, имеющих право голоса, — 135 человек. При этом достигшие 80-летнего возраста не могут участвовать в выборах.
Для избрания нового главы Римско-католической церкви необходимо набрать не менее 2/3 голосов плюс один голос. Эксперты назвали наиболее вероятных претендентов на папский престол. Среди них:
- госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин;
- нидерландский кардинал Виллем Эйк;
- посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи;
- архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу;
- почетный митрополит Манилы Луис Антонио Гоким Тагле;
- английский кардинал Тимоти Рэдклифф;
- апостольский нунций в США Кристоф Пьер;
- кардинал из Венгрии Петер Эрдё;
- американский кардинал Реймонд Бёрк;
- мальтийский кардинал Марио Грек.
Как выглядят кандидаты на престол понтифика — в фотогалерее NEWS.ru.
Фото: VATICAN MEDIA/Keystone Press Agency/Global Look Press
Возможный преемник Франциска кардинал Пьетро Паролин
Фото: Marco Ottico/Keystone Press Agency/Global Look Press
Возможный преемник Франциска посланник папы по Украине кардинал Маттео Дзуппи
Фото: Vatican Pool/Antonelli/Galazka/Global Look Press
Возможный преемник Франциска архиепископ Киншасы в ДР Конго Фридолин Амбонго Безунгу
Фото: Stefano Spaziani/Spaziani/Global Look Press
Возможный преемник Франциска английский кардинал Тимоти Рэдклифф
Фото: Domenico Stinellis/ AP/TASS
Возможный преемник Франциска апостольский нунций в США Кристоф Пьер
Фото: MASSIMILIANO MIGLIORATO/CPP/Global Look Press
Возможный преемник Франциска кардинал из Венгрии Петер Эрдё
Фото: Pierpaolo Scavuzzo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Возможный преемник Франциска американский кардинал Реймонд Бёрк