Составлен список стран, осудивших удар Израиля по больнице в секторе Газа

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Палестинские власти вчера, 17 октября, заявили, что израильская армия нанесла ракетный удар по больнице в секторе Газа. В ЦАХАЛ опровергли эти данные и обвинили во всем группировку «Исламский джихад» (террористическая организация, запрещена в РФ). Какая была реакция других стран на произошедшее, что сказали в России и США?

Какие страны осудили Израиль, где начались протесты

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что человечество должно остановить «беспрецедентное злодеяние» Израиля после атаки на больницу в секторе Газа.

«Удар по больнице, в которой находятся женщины, дети и ни в чем не повинные мирные жители, — это последний пример израильских атак, лишенных самых элементарных человеческих ценностей. Я призываю все человечество принять меры, чтобы остановить это беспрецедентное злодеяние в Газе», — возмутился он.

МИД Саудовской Аравии назвал удар по больнице в Газе «отвратительным преступлением» Израиля. В ведомстве обратились к международному сообществу с требованием отказаться от двойных стандартов.

Король Иордании Абдалла II назвал взрыв больницы в Газе «резней» и «военным преступлением».

Ливанское движение «Хезболла» объявило среду «днем гнева» против Израиля.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Муса Факи Махамат

Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат обвинил Израиль в ударе по больнице в секторе Газа и назвал это «военным преступлением».

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси потребовал прекратить атаки на сектор Газа.

«Я самым решительным образом осуждаю эту преднамеренную атаку, которая представляет собой очевидное нарушение международного права. Я подчеркиваю, что власти и народ Египта считают неприемлемым продолжение тактики ударов по гражданскому населению и требуют ее немедленного прекращения», — заявил он.

Также Израиль осудили Сирия, Куба, Ирак, Венесуэла. В Иране заявили, что, помимо израильтян, ответственность несут и США.

Франция, Нидерланды, Испания, Великобритания, Германия и Япония никого не осудили, но призвали расследовать трагедию. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что удару по больнице «нет оправдания», и попросила наказать виновных.

В арабских странах и городах сразу же начались массовые акции протеста. ХАМАС призвало исламский мир провести демонстрации перед посольствами Израиля во всех странах. В столице Иордании Аммане возмущенные люди подожгли здание диппредставительства Израиля и пытались пробраться внутрь, а в палестинском Дженине израильская армия открыла огонь по митингующим. Также демонстранты вышли на улицы в разных городах Египта, Туниса, Сирии, Ливана, Йемена и Ирана.

Перед зданием генконсула Израиля в Стамбуле появилась многотысячная толпа рассерженных турков. Протестующие требовали выгнать посла Израиля из страны после удара по больнице в секторе Газа. Они обстреливали здание посольства фейерверками. Произошли столкновения с полицией.

Реакция России и США

Больница «Аль-Ахли» в Газе уже подвергалась ракетным атакам несколько дней назад, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Мария Захарова

«Я бы хотел отметить в связи с этим, что, по нашей информации, это не первое попадание именно в этот госпиталь, несколько дней назад также имело место попадание в эту больницу, но там были не такие чудовищные разрушения, как в этот раз», — сказал он.

В МИД России назвали удар по больнице в секторе Газа «преступлением и актом расчеловечивания». Российские дипломаты также призвали Израиль предоставить спутниковые снимки, чтобы доказать свою непричастность к этому происшествию.

«Количество жертв зашкаливающее, ситуация вышла далеко за рамки региона. Это глобальная гуманитарная катастрофа мирового масштаба», — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев возложил вину за удар по больнице в секторе Газа на США.

В Пентагоне призвали Израиль соблюдать «законы войны». В Белом доме заявили, что конфликт между Израилем и ХАМАС должен обходиться без гибели мирного населения. Американцы пообещали, что будут добиваться этого. Президент США Джо Байден намерен «как друг» поставить перед Израилем ряд непростых вопросов в связи с конфликтом, добавили в Вашингтоне.

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