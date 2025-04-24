Составлен список стран, которые точно не пустят на парад Победы в Москве

Фото: kremlin.ru/Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»

Празднование 80-й годовщины окончания Великой Отечественной войны пройдет в Москве при участии мировых лидеров, однако не все государства получили приглашение на парад Победы. Какие страны точно не пустят на Красную площадь 9 мая 2025 года, в чем причина?

Какие страны точно не пустят на парад Победы в Москве

На торжества на Красной площади 9 мая точно не пустят представителей стран — членов Европейского союза, предположили россияне в социальных сетях, обратив внимание на негативное отношение главы евродипломатии Каи Каллас к военному параду в Москве.

«Лидеров ЕС точно не пустят на парад Победы после того шоу, что устроила Каллас, призвав политиков игнорировать мероприятия в Москве и ехать в Киев 9 мая».

«ЕС на параде Победы быть не должно!»

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«Нечего делать на Красной площади странам, которые сегодня снабжают Украину оружием. Их не нужно пускать на парад Победы ни в этом году, ни в последующие», — написали россияне.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, на параде Победы в 2025 году не будет глав недружественных государств. Им российская сторона не отправляла приглашений принять участие в торжествах. В соответствующий перечень входят страны Евросоюза, в частности Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Франция, Чехия, Эстония и другие. Также в списке находятся Австралия, Андорра, Великобритания, Сан-Марино, Монако, Канада, Исландия, Норвегия, Швейцария, Япония.

Не будет на Красной площади 9 мая 2025 года и представителей Германии. Депутат Госдумы Александр Толмачев в беседе с NEWS.ru обратил внимание, что это решение не Берлина, а Москвы, которая не звала лидеров ФРГ на День Победы.

Фото: kremlin.ru

«Германия заявила, что не примет участия в параде Победы в Москве. Вообще-то немцев никто и не звал. Странно обсуждать то, в чем ты не участвуешь. ФРГ всерьез считает, что была бы желанным гостем на Красной площади? Особенно с учетом того, что ее танки снова горят от российских снарядов? Урок немцами не выучен», — сказал он.

Также не идет речи о посещении торжественных мероприятий на Красной площади представителями США, уточнил Дмитрий Песков. По его словам, в списках приглашенных нет и генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша.

Не будет на параде Победы и представителей Украины, которая с 2022 года входит в перечень стран, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия.

Лидеры каких стран будут присутствовать на параде Победы в 2025 году

На праздновании 80-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года будут присутствовать главы всех нынешних стран — участниц Содружества Независимых Государств (СНГ). Это Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Об этом сообщил генсек организации Сергей Лебедев.

Также свой визит в Москву на празднование Дня Победы подтвердили лидеры Кубы, Сербии, Абхазии, Республики Сербской Боснии и Герцеговины, Словакии, КНР, Бразилии, Вьетнама и Палестины.

Кроме того, на параде Победы будут присутствовать министр обороны ЮАР Анджелина Мочекга и посол Израиля в Москве Симона Гальперин.

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