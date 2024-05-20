Составлен список стран, которые помогли и проигнорировали поиски Раиси

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Ирана Ибрахим Раиси

В воскресенье, 19 мая, вертолет с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту совершил жесткую посадку в горах. До сих пор неизвестно, жив ли глава страны. Кто из мировых лидеров поддержал Тегеран и помог в поисках Раиси, какие государства проигнорировали ЧП?

Какие страны помогают искать Раиси

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в поисках вертолета с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту. Она отметила, что Москва также может поспособствовать расследованию произошедшего.

«Внимательно отслеживаем появляющуюся информацию о судьбе пассажиров третьего вертолета, в числе которых были высокопоставленные представители Ирана, включая президента Раиси», — сказала Захарова.

Дипломат выразила надежду, что с пассажирами воздушного судна все в порядке и их жизни ничего не угрожает.

Президент РФ Владимир Путин внимательно следит за новостями о ситуации с вертолетом главы Ирана, заявил советник российского лидера Игорь Левитин, передает телеканал IRIB. Российский лидер выражает поддержку иранскому народу, уточнил он.

«Президент Путин внимательно следит за новостями с самого начала инцидента, и сегодня вечером я передаю вам и иранскому народу его послание, выражающее поддержку и сочувствие», — отметил Левитин.

Путин также поручил пригласить посла Ирана в РФ Казема Джалали. Дипломату планировали сообщить, что Москва готова оказать любую помощь в поисках Исламской Республике, констатировал советник президента России.

Позднее посол Исламской Республики в Москве Казем Джалали после встречи с российским лидером заявил, что Путин пообещал оказать всю возможную поддержку в поисках вертолета Ибрахима Раиси. По его словам, в РФ опечалены произошедшей катастрофой.

«На этой встрече господин Путин сначала обратился ко мне и сказал, что мы (Россия. — NEWS.ru) очень опечалены катастрофой с вертолетом в Иране и что мы сделаем все необходимое, чтобы помочь», — подчеркнул дипломат.

Фото: kremlin.ru

Анкара также следит за ЧП с вертолетом президента Ирана, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Политик выразил надежду на то, что «в самом скором времени будет возможно получить хорошие новости от господина президента» и сопровождавших его политиков.

«Мы глубоко опечалены тем, что президент Ирана, мой брат Ибрахим Раиси и его чиновники попали в катастрофу. Мы внимательно следим за инцидентом, находимся в тесном контакте и координации с иранскими властями и готовы оказать любую необходимую поддержку», — говорится в сообщении.

Минобороны Турции сообщило, что власти направили Ирану вертолет Cougar с системой ночного видения и БПЛА для помощи в поисках потерпевшего аварию борта иранского президента. По данным ведомства, технику передали по запросу Исламской Республики.

«На основании поступившего запроса от МИД Ирана мы направили БПЛА Akıncı и вертолет Cougar с системой ночного видения для участия в поисково-спасательной операции после крушения вертолета с президентом Ирана», — говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Баку готов поддержать Иран. Он назвал Иран дружественной и братской страной.

«Сегодня, после дружеского прощания с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, мы были серьезно обеспокоены известием о том, что вертолет, на котором была высокая делегация, совершил аварийную посадку в Иране. Мы молимся Всевышнему за президента Ибрахима Раиси и сопровождающую его делегацию. Как соседняя, дружественная и братская страна, Азербайджанская Республика готова оказать всяческую поддержку», — говорится в сообщении.

Кто еще готов помочь Ирану

Как передает ТАСС, Катар и Оман вслед за другими странами предложил Ирану помощь в поисках пропавшего вертолета президента страны.

По словам официального представителя катарского МИД Маджида бен Мухаммеда аль-Ансари, руководство государства внимательно следит за ситуацией и готово «предоставить любую помощь в поисковой операции». Министерство иностранных дел Омана также пообещало помочь Ирану.

Какие страны решили не помогать Тегерану

Соединенные Штаты не стали предлагать помощь Ирану, но Госдеп сообщил, что Вашингтон следит за развитием событий вокруг вертолета.

Американская газета New York Times написала, что происшествие с воздушным судном, на борту которого находился Ибрахим Раиси, произошло в деликатный для международных отношений момент. Всего за несколько дней до этого, напомнили авторы материала, чиновники США и Ирана провели важные переговоры по Ближнему Востоку.

Фото: Iranian Presidency/Keystone Press Agency Ибрахим Раиси

Политолог Сергей Марков считает, что страны, не выразившие поддержку Ирану, первые в списке подозреваемых в ЧП.

«Кто не высказал Ирану свою поддержку или сочувствие в какой-то форме? Израиль. Украина. США. Они и первые на подозрении в случае теракта», — написал политолог в своем Telegram-канале.

По мнению Маркова, причастность Израиля исключать не стоит. Таким образом, как считает политолог, израильские спецслужбы мстят Раиси за его жесткую позицию по отношению к политике, которую проводит Тель-Авив.

«Потому что почти все иранцы и вообще мусульмане считают, что это теракт и он был организован Израилем в качестве мести Раиси за жесткую позицию против Израиля», — отметил Марков.

Что сказали в МИД Ирана

Иранская сторона выражает благодарность государствам и международным организациям, оказавшим помощь в поиске места аварии вертолета, в котором находился президент Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.

«К сожалению, сегодня днем вертолет, на борту которого находились президент и министр иностранных дел, потерпел аварию. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, попытки спасателей добраться до места крушения продолжаются. Исламская Республика Иран благодарит ряд правительств и международных организаций за сочувствие и оказанную помощь в этой поисково-спасательной операции», — заявил Канаани, слова которого опубликованы в Telegram-канале МИД Ирана.

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