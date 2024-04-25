Составлен список стран, которые отказались поставлять оружие Украине

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Азербайджан заявил об отказе поставлять оружие Украине. Какие еще страны не стали снабжать Киев вооружением?

Что заявили в Азербайджане о поставках оружия Украине

Баку не передавал оружие Киеву и не намерен делать это в будущем, заявил на международном форуме «СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана» президент республики Ильхам Алиев. При этом он указал, что такие просьбы его стране поступали.

«Мы не поставляем оружие на Украину, хоть нас и просят, но мы не можем — мы говорим это открыто и публично — и не будем. Гуманитарная помощь — да. Оружие — нет», — подчеркнул Алиев.

Президент Азербайджана также выразил мнение, что у властей Украины были возможности выстроить нормальные отношения с РФ задолго до начала конфликта. Алиев напомнил, что Баку и Москва не один год успешно строят крепкие партнерские отношения, с уважением относятся к суверенитету друг друга. По мнению главы государства, и между Украиной и Россией могло быть подобное.

Почему Венгрия отказалась поставлять оружие Киеву

В конце ноября 2023 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью американскому телеканалу CNBC заявил, что Будапешт не поставлял оружие Киеву и не будет этого делать, поскольку такие шаги затягивают конфликт.

«Что мы никогда не делали и не будем делать, так это поставлять вооружения, потому что мы думаем, что вместо оружия нужно принести мир в этот регион. Чем больше оружия поставляется, тем дольше будет длиться война и больше людей умрет», — сказал министр.

Глава внешнеполитического ведомства Венгрии добавил, что речь идет не только об украинцах, но и о венграх, поскольку на Украине проживает большая венгерская община. По словам Сийярто, ее представителей призывали воевать в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и «многие из них уже погибли».

Фото: Airman 1st Class Jared Lovett/Keystone Press Agency/Global Look Press

Почему Бразилия не будет передавать оружие Украине

Бразилия не будет поставлять оружие сторонам российско-украинского конфликта, заявил президент страны Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом в конце января 2023 года сообщало издание Globo.

«Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов, чтобы их можно было использовать в [конфликте] между Россией и Украиной. Бразилия — страна мира. Поэтому Бразилия не хочет принимать в этом никакого участия, пусть даже косвенного», — сказал глава Бразилии.

За несколько дней до встречи Шольца и Лулы да Силвы бразильская газета Folha de S.Paulo со ссылкой на источники сообщила об отказе президента Бразилии Германии, которая просила поставить боеприпасы для танков, чтобы передать Украине. Лула да Силва аргументировал свое решение тем, что не желает «провоцировать русских».

Почему Швейцария не стала помогать оружием Украине

В ноябре 2022 года президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что Берн, вопреки давлению, не будет поставлять оружие Украине. Глава государства подчеркнул, что Швейцария не экспортировала вооружения во время Первой и Второй мировых войн и будет избегать прямого или косвенного участия в каких-либо вооруженных конфликтах в будущем.

«Мы не будем экспортировать вооружения, мы не будем прямо или косвенно участвовать в военном конфликте ни в плане вооружений, ни в плане своих войск ни на Украине, ни в России, ни где бы то еще ни было в мире», — сказал Кассис на полях Парижского форума мира.

В сентябре 2023 года «Швейцарское телеграфное агентство» сообщило, что Национальный совет (большая палата парламента) Швейцарии отклонил инициативу по реэкспорту своего оружия в страны, вовлеченные в военные конфликты, в том числе на Украину.

Фото: Staff Sgt. Marco Gomez/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Какие еще страны отказались помогать оружием Киеву

В марте 2023 года издание EUobserver сообщило, что Австрия, Мальта и Ирландия отказались участвовать в сделке Европейского союза (ЕС) по поставкам оружия Киеву на сумму 2 млрд евро.

Как уточнялось, эти три страны приняли решение не участвовать в договоре из-за их конституционального или исторического нейтралитета.

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