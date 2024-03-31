«Очень опасно»: Соскин обратился к украинцам после слов Маска об Одессе Соскин призвал всерьез воспринимать опасения Маска о потере Украиной Одессы

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global look Press

Илон Маск

По мнению бывшего советника Леонида Кучмы Олега Соскина, опасения американского миллиардера Илона Маска из-за возможной потери Украиной города Одессы следует воспринимать всерьез. Он также предположил, что Киеву необходимо опасаться сильных ударов со стороны РФ с использованием планирующих бомб. Он высказал мнение, что у Киева нет адекватного ответа на эти вызовы, и вслед за Маском призвал к заключению перемирия.

Илон Маск — это масштабно мыслящий предприниматель, аналитик и общественный деятель. Для Земли он мегауровень, плюс он чрезвычайно популярный, его мысли и высказывания анализируют все. Он и сказал, что, если Киев не войдет в процесс перемирия, наступит потеря Одессы, — сказал Соскин на своем YouTube-канале.

Ранее Маск отметил в социальных сетях, что при продолжении конфликта Россия будет продолжать приобретать территории, что может привести к потере Украиной Одессы и выхода к Черному морю.

Это очень опасно. Российская Федерация вышла на такую мощь, что она может одним ударом стереть всю теплоэлектростанцию, — добавил Соскин.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин высказал мнение, что установить контроль над Одессой жизненно необходимо, так как из ее портов исходит главная угроза для Крыма, Севастополя и Черноморского флота. Он предположил, что наступление на город начнется только после того, как ВС РФ укрепятся в Николаеве, Очаковском и на всем побережье. Эти зоны противник пока защищает с особой свирепостью, добавил он.