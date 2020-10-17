Сосед папы римского заразился коронавирусом

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Случай инфицирования коронавирусом выявлен в Доме Святой Марфы в Ватикане, где находятся личные апартаменты папы римского Франциска. Об этом сообщил глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Больной, который в настоящий момент является бессимптомным, был направлен в изоляцию, как и другие лица, вступавшие с ним в непосредственный контакт. Он временно выехал из Дома Святой Марфы, где обычно проживает, — сказал официальный представитель Ватикана, подчеркнув, что «здоровье всех проживающих в Доме постоянно подвергается мониторингу».

По словам Бруни, в минувшие дни три человека из числа граждан Ватикана и лиц, постоянно проживающих на его территории, излечились от COVID-19. 12 ноября он сообщал о трёх заразившихся сотрудниках Святого престола. Папская швейцарская гвардия 15 октября сообщала об 11 больных военнослужащих. Первый случай заражения в Ватикане был зарегистрирован в начале марта.

Ранее папа римский Франциск высказался о последствиях пандемии. По его мнению, она изменит мир: она либо даст возможность для переосмысления жизненного уклада, «который увеличивает разрыв между богатыми и бедными на основе несправедливого распределения ресурсов», либо станет поводом для отката «к большему индивидуализму и элитарности», писал NEWS.ru.