Соратникам Болсонару заблокировали страницы в соцсетях за дезинформацию

https://static.news.ru/photo/67746116-ce4c-11ea-8c7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Социальные сети Twitter и Facebook заблокировали страницы 16 человек из ближайшего окружения президента Бразилии Жаира Болсонару по требованию Верховного суда страны за распространение дезинформации. Среди них экс-депутат Роберту Джефферсон, бизнесмен Лусиану Ханг и ультраправая активистка Сара Винтер.

Страница временно заблокирована в Бразилии по требованию суда, — говорится в сообщении Twitter на одной из заблокированных страниц.

В аккаунтах Facebook появилась схожая надпись: «Содержание этой страницы сейчас недоступно». При этом в других странах страницы этих людей доступны. По заявлению Верховного суда, эти люди «систематически распространяют ложную информацию, угрозы, клевету и обвинения», сообщает «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, COVID-диссидентство президента Бразилии вывело страну на второе место в мире по числу заболеваний коронавирусом и на первое по росту смертности заражённых. Рейтинги политика бьют антирекорды, а половина бразильцев хотели бы, чтобы он покинул свой пост. К началу июня в стране подано 35 официальных прошений о вынесении импичмента Болсонару, но пока ни одно из них не было рассмотрено. Поведение Болсонару привело к существенному падению рейтинга политика: на конец мая его поддерживали лишь 41% граждан страны, в то время как до начала пандемии этот показатель составлял 57%. Результаты последнего социологического опроса, проведённого институтом Datafolna, свидетельствуют о том, что 46% респондентов поддерживают импичмент Болсонару. Сместить президента хотели бы и в оппозиции — её члены подали прошение об инициировании этой процедуры.