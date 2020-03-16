Депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что украинский Госрезерв пуст.
У нас ни черта нет, — заявил он.
По словам Дубинского, так ответили ему в Госрезерве на официальный запрос. Впрочем, он поправился, что в стране ещё может быть урожай фуражной пшеницы, но он ещё не созрел,
Дубинский сказал, что Украина импортирует продукты питания, например овощи, мясо и сыры, а в Госрезерве нет даже консервов. Кроме того, есть сообщения, что и запасы топлива в стране на исходе.
Как писал NEWS.ru, в Раде произошла драка из-за земельной реформы. Выступающие против продажи земли депутаты заблокировали трибуну. Снять блокаду попытались члены «Слуги народа». По мнению депутата Верховной рады, сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, реформа может спровоцировать народные выступления, которые в перспективе способны привести и к свержению руководства Украины.
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