Соратник Горбачёва рассказал о роли Украины в развале СССР

https://static.news.ru/photo/4707b772-a3b5-11eb-9140-96000091f725_660.jpg Леонид Кравчук Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководство Украинской ССР сыграло важную роль в развале Советского Союза, заявил соратник первого президента СССР Михаила Горбачёва Виктор Мироненко в беседе с Lenta.ru.

Бывший член ЦК КПСС и народный депутат считает , что тогда судьбу нового союзного договора решило именно нежелание киевских властей его подписывать.

В тот момент, когда Леонид Кравчук принял решение игнорировать договор, и возник вопрос о необходимости сохранения СССР без Украины, подчеркнул Мироненко.

Если бы Украина повела себя по-другому, то, наверное, по-другому вёл бы себя и Ельцин, и Российская Федерация, и другие. Конечно, уже нельзя было вернуть тех, кто к тому времени откололся, — прибалтов, Закавказье. Но ядро было бы сохранено, — отметил собеседник издания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Борис Ельцин, а не Михаил Горбачёв виноват в развале Советского Союза, хотя именно первого президента СССР винят в произошедшем. Так считает российский телеведущий Владимир Познер. Он объяснил, что Горбачёв лишь хотел «другого Советского Союза», но собирался сохранить его, просто не сумел. При этом даже спустя десятилетия многие россияне испытывают ненависть к политику.