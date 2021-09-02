Соратница Зеленского допустила, что Байден хотел сбежать от него в туалет

Американский президент Джо Байден хотел сбежать со встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в туалет. Так прокомментировала один из снимков со встречи двух лидеров депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая.
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Что там психологи говорят о позах и жестах? — задался вопросом Постернак.
Байден просто хочет в туалет, — предположила в своём комментарии Богуцкая.
Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 31 августа прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.
Ранее украинцы уже высмеяли фото Зеленского, сделанное в момент подписания ряда документов в рамках его рабочего визита в Вашингтон. На кадре видно, как Зеленский стоит один, сложа руки, позади участвующих в подписании документов. Пользователи Сети посчитали фото унизительным для украинской стороны.