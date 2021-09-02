16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Соратница Зеленского допустила, что Байден хотел сбежать от него в туалет

04:20, 03 сентября 2021
Соратница Зеленского допустила, что Байден хотел сбежать от него в туалет Фото: Facebook/Oleg Posternak
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Американский президент Джо Байден хотел сбежать со встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в туалет. Так прокомментировала один из снимков со встречи двух лидеров депутат Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая.

Фото опубликовал на своей странице в сети Facebook украинский политолог Олег Постернак. В кадре Джо Байден сидит, закинув ногу на ногу.

Что там психологи говорят о позах и жестах? — задался вопросом Постернак.

Байден просто хочет в туалет, — предположила в своём комментарии Богуцкая.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой 31 августа прибыл в Вашингтон для встречи с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее украинцы уже высмеяли фото Зеленского, сделанное в момент подписания ряда документов в рамках его рабочего визита в Вашингтон. На кадре видно, как Зеленский стоит один, сложа руки, позади участвующих в подписании документов. Пользователи Сети посчитали фото унизительным для украинской стороны.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Все фотогалереи

Все видео