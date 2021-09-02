Соратница Зеленского допустила, что Байден хотел сбежать от него в туалет

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Президент Украины Владимир Зеленский сравнил себя с американским предпринимателем Стивом Джобсом. По мнению украинского лидера, его путь в политику схож с идеей Джобса о создании Apple. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления в Стэнфордском университете Владимир Зеленский отметил, что самой известной речью, провозглашённой в этих стенах, является речь Стива Джобса. Когда-то Apple начинала свой путь в гараже, с...