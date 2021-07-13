Соперничество антиковидных вакцин оказалось заразным

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель впервые обвинил Россию в «вакцинной дипломатии» и политизации темы вакцины ещё в декабре прошлого года, когда в РФ вакцинация ещё только начиналась. При этом тогда же начались первые поставки «Спутника V» за рубеж. Логика последних действий, предпринятых до того, как в самой России будет достигнут тот самый «коллективный иммунитет» за счёт массовой вакцинации, не очень понятна. Она, видимо, состояла в том, чтобы заранее не только застолбить рынки сбыта, но и добиться международного признания препарата, в том числе его регистрации если не в ЕС, то хотя бы во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Чего пока не случилось. Зато политизации случилось хоть отбавляй.

Также Боррель обвинял Москву в том, что она якобы пытается дискредитировать западные вакцины. Отчасти его обиду можно понять: российские СМИ, особенно официальные, действительно охотно тиражировали каждую новость о побочных явлениях западных препаратов. Аналогичные обвинения звучали в самом начале этого года и из Вашингтона. Однако эти новости брались из западных же СМИ. Наверное, не стоило этого делать, поскольку такая информационная политика сработала на рост антивакцинных настроений в самой России.

Однако уже в этом году подобная практика была в основном прекращена, зато тот же Боррель по-прежнему продолжал «уличать» Москву в вакцинной дипломатии. А ряд представителей Европейской комиссии по лекарственным средствам (EMA) допустили даже оскорбительные высказывания в адрес «Спутника V». В EMA начали экспертизу регистрационного досье российской вакцины ещё в марте. Однако после ряда негативных заявлений, сделанных в ходе экспертизы (что само по себе недопустимо), не заподозрить евробюрократов в предвзятости просто невозможно.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Большое давление было оказано внутри Евросоюза на Венгрию — это единственная из европейских стран, которая стала использовать «Спутник V» (в результате там уровень вакцинации намного выше среднеееропейского): мол, нехорошо нарушать единый общеевропейский строй. Ряд других государств ЕС хотели пойти по стопам венгров, но не сумели преодолеть глухое политическое сопротивление.

Всё это происходило на фоне вполне положительных публикаций об эффективности российского препарата и в журнале The Lancet, и недавно в Nature. Также были обнародованы результаты исследований Минздрава Аргентины, где уколы «Спутником V» получили 7 млн человек. На практике выяснилось, что препарат очень даже работает: лёгкие побочные эффекты были зафиксированы только у 0,55% привитых, госпитализация после укола «Спутником V» требовалась в 0,0027% случаев. Да и вообще, учитывая его регистрацию и применение уже более чем в 60 странах, если бы где-то случился «прокол» в виде массовой гибели вакцинированных от «побочки» или от COVID-19, то об этом тотчас бы раструбили по всему миру наши недоброжелатели. Но таких фактов пока нет.

Недавно посол ЕС в РФ Маркус Эдерер заявил о возможности взаимного признания сертификатов о вакцинации ЕС и России (то есть даже без регистрации «Спутника V» в Европе). Однако очевидно, что при нынешних напряжённых отношениях Москвы и Брюсселя переговоры на эту тему будут непростыми и вряд ли увенчаются успехом быстро.

Маркус Эдерер Михаил Джапаридзе/ТАСС

Обвинения в политизации темы вакцины звучат из Европы и США также в адрес Китая. Сами европейцы при этом, вопреки прежним обещаниям, не разрешили использовать китайские вакцины, сертифицированные ВОЗ, в качестве основания для получения «иммунных паспортов», облегчающих въезд и передвижение в самой Европе, в Шенгенской зоне. Отдельные страны могут сделать это лишь на индивидуальной основе (в отношении «Спутника V» они вольны делать то же самое). Почему китайцы получили одобрение ВОЗ раньше россиян — тоже вопрос интересный. Возможно, потому, что главу организации Тедроса Гебрейесуса (бывшего министра правительства Эфиопии) не зря называют «ставленником Пекина», как не зря ВОЗ подозревают в том, что она сознательно тормозила расследование возможности искусственного происхождения коронавируса в китайской лаборатории.

Кстати, обвинения в адрес Китая в проведении «вакцинной дипломатии» не так чтобы уж совсем беспочвенны. Практика увязывания поставок вакцины с политическими условиями у Пекина имеется. Например, отправив препарат Гондурасу, Китай недвусмысленно «попросил» разорвать отношения с Тайванем. Поставки на Украину обуславливались (неформально, конечно) такой же «ненавязчивой просьбой» прекратить критику политики КНР в отношении мусульманского меньшинства в Синьцзяне. Нельзя сказать, что Пекин сильно злоупотребляет такой политикой. Если есть политический расчёт, то он скорее долгосрочный — закрепиться путём «мягкой силы вакцинации» в тех или иных странах на будущее. Может, пригодится.

Camilo Freedman/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

В то же время 15 стран третьего мира, у которых есть дипломатические отношения и которые признали независимость Тайваня, китайских вакцин всё же не получили. Зато в Доминиканской Республике, которая в 2018 году разорвала дипотношения в пользу Пекина, отозвав признание Тайваня, благодаря массовым поставкам препаратов из КНР уже привита половина населения. В числе первых получателей китайских вакцин были также Сальвадор и Панама, не имеющие официальных отношений с Тайванем.

С другой стороны, Пекин не стал требовать от Бразилии и Чили разрыва имеющихся у них отношений с Тайбэем. Зато Бразилия в обмен на поставки китайской вакцины отменила запрет (в своё время он был введён под давлением США в период правления Дональда Трампа) корпорации из КНР Huawei разворачивать в стране сети 5G.

При этом Китай неохотно поставляет вакцины в созданный под эгидой ВОЗ фонд COVAX, предназначенный для помощи бедным странам уже от имени Всемирной организации здравоохранения. Пекин пока не выполнил обещание о поставке 10 млн доз.

Сегодня именно Китай является главным экспортёром вакцины от коронавируса в мире. На начало июля число поставленных на экспорт доз уже превысило 400 млн (четвёртая часть объёма китайского производства препаратов). Для сравнения: ЕС поставил немногим более 230 млн доз, США поделились 45 млн, Россия по объёму поставок отстаёт — чуть менее 30 млн по состоянию на то же время. У нас сказывается недостаток производственных мощностей. К тому же сейчас в гораздо большей степени поставки переключились на внутренний российский спрос на фоне введения обязательной вакцинации для определённых категорий работников. При этом российские поставки по географическому охвату немногим отличаются от китайских (более 60 стран против свыше 90 у КНР).

101-летняя камбоджийская женщина получает вторую дозу вакцины Sinovac от COVID-19 на месте вакцинации в Пномпене, Камбоджа. 2 июля 2021 года Phearum/XinHua/GLOBAL LOOK PRESS

О том, что будто бы Москва предъявляла какие-то конкретные политические требования при поставках вакцины, нигде в мировых СМИ ничего не пишут. Западная пресса сообщает лишь о том, что, мол, Владимир Путин хочет использовать вакцину как «инструмент влияния». А что, даже если это и так, то разве кто-то другой не хочет того же самого? Разумеется, расчёт на добрые отношения в будущем тут имеется, и это вполне нормально.

Практически все страны, которые поставляют вакцины на внешний рынок, предпочитают делать это на двусторонней основе, а не передавать препарат в «обезличенный» COVAX. Так или иначе, от таких поставок все ожидают именно политического эффекта. Например, Израиль отправил «лишние» пока для него дозы вакцины (в стране очень высокий уровень вакцинации — более 80% взрослого населения) в Гватемалу, Гондурас и Чехию. И это можно считать знаком благодарности: эти страны одними из первых признали Иерусалим официальной столицей Израиля и перевели туда посольства.

До того момента, когда на Индию обрушился новый смертоносный штамм «дельта» и экспорт производимого в стране аналога препарата от AstraZeneca был запрещён, индийское правительство успело поставить более 10 млн доз вакцины соседним Мьянме, Бангладеш и Непалу — явно в попытке противостоять там растущему китайскому влиянию. Дели также вполне демонстративно отправил почти 700 тысяч доз препарата странам, имеющим дипотношения с Тайванем, которым поставки из КНР не светили.

Евросоюз, в свою очередь, в числе первых получателей своей вакцины выбрал балканские страны. Почему? Да потому что туда же (в первую очередь в Сербию) начались в тот момент поставки препарата из России. Что касается фонда СOVAX, куда страны «Большой семёрки» обещали отправить миллиард доз на последнем саммите, то в реальности законтрактовано для экспортных поставок пока лишь 870 млн, из которых только 530 предназначены COVAX. В реальности же поставлена пока лишь малая часть. Контракты эти (для COVAX) будут выполнены в лучшем случае в 2022 году.

В последнее время США, доселе обвинявшие Китай и Россию в «вакцинной дипломатии», сами активизировались именно по этой части. В первую очередь американские препараты получили страны, имеющие с Соединёнными Штатами соглашение о свободной ассоциации, — Маршалловы Острова и Палау (уровень вакцинации в обеих странах — за 70%). Зато Вашингтон категорически отказывается поставлять вакцины тем государствам, которые считает «авторитарными», например Никарагуа.

Президент Джо Байден недавно объявил о намерении экспортировать 80 млн доз вакцины. Значительная часть будет направлена в Латинскую Америку, традиционную сферу влияния США, с акцентом на основных американских союзников: 2,5 млн доз Колумбии, 2 млн Перу, 3 млн доз Бразилии, 1 млн Парагваю, по полтора миллиона Мексике и Гондурасу. Любопытно, что Белый дом недавно ослабил санкционные меры против Венесуэлы, в том числе с тем, чтобы поставлять режиму Николаса Мадуро вакцины (туда уже ранее были отправлены первые партии «Спутника V»). То есть Вашингтон явно будет пытаться как-то налаживать отношения с Каракасом, тем более что Венесуэла ранее была одним из основных поставщиков нефти в США (тамошние НПЗ «заточены» под венесуэльскую нефть во многом).

Джо Байден Adam Schultz/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Так что «вакцинная дипломатия» разворачивается по всему миру весьма активно. Избежать политизации темы не удалось. Человечество не сплотилось в борьбе против общей заразы. Впрочем, людям было всегда свойственно именно такое эгоистичное поведение. В этом плане никакая зараза их не берёт.