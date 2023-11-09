Сооснователь Apple госпитализирован с инсультом Сооснователь Apple Возняк попал в мексиканскую больницу с инсультом

Фото: IMAGO/Guido Engels/Global Look Press

Сооснователь американской компании Apple Стив Возняк был госпитализирован в Мехико после перенесенного ишемического инсульта, сообщает издание Ekl Sol De Mexico. По данным газеты, 73-летний Возняк прибыл в столицу Мексики для участия во Всемирном деловом форуме. Предполагалось, что он выступит 8 ноября, однако мероприятие было отменено.

Отмечается, что Возняк был доставлен в медицинский центр ABC, расположенный в районе Санта-Фе-де-Мексико. Специалисты сделали магнитно-резонансную томографию и выяснили, что предприниматель перенес ишемический инсульт мозга. В настоящее время его состояние стабилизировалось. Журналисты отмечают, что пока неясно, планирует ли семья Возняка перевезти его в США для продолжения лечения.

Состояние бизнесмена стабильное, ему оказывается самая качественная помощь. Однако источники утверждают, что информация о случившемся ограниченна, так как семья Возняка не вдается в детали, — утверждают корреспонденты мексиканского издания.

Возняк основал компанию Apple вместе со Стивом Джобсом и Рональдом Уэйном в 1976 году. Сегодня штаб-квартира компании находится в Купертино, Калифорния. Apple специализируется на выпуске смартфонов, персональных компьютеров, планшетов и другой «умной» техники.

Как сообщалось ранее, компания Apple намерена потратить около миллиарда долларов на развитие искусственного интеллекта. Предполагается, что технологии ИИ будут внедряться во все устройства. Обозреватель агентства Bloomberg Марк Гурман подчеркивает, что компания уже приобрела несколько стартапов.