https://static.news.ru/photo/29e387d6-1935-11ea-8ea6-fa163e074e61_660.jpgФото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com
Власти США и Саудовской Аравии вместе выясняют, имелись ли сообщники у военного, устроившего стрельбу на авиабазе во Флориде. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп перед вылетом в штат, где произошло происшествие.
Трамп заявил, что Саудовская Аравия потрясена случившимся. Эр-Рияд будет участвовать в оказании помощи семьям пострадавших и погибших.
И король, и наследный принц потрясены случившимся, — приводит слова американского лидера ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что стрелок, открывший огонь по сослуживцам на базе ВМС США в Пенсаколе, приехал из Саудовской Аравии. В Америку он прибыл на обучение.