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Иранские власти заявили, что в скором будущем представят новое поколение центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщил замглавы Организации по атомной энергии Ирана Али Асгар Зареан.

Подробностей о новых центрифугах местного производства не приводится, сообщает Reuters. Ранее News.ru сообщал, что глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что, несмотря на давление США, его...