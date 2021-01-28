Сообщение умирающей от коронавируса женщины озадачило её семью

https://static.news.ru/photo/bc8cadd4-61e5-11eb-af8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Умирающая от COVID-19 британка призвала в соцсетях молиться за её здоровье, высказав опасения, что «может не выкарабкаться». После этого женщину ввели в искусственную кому.

Едва оказавшись в клинике с положительным тестом на коронавирус, 40-летняя жительница Кардиффа Карен Хоббс рассказывала в Сети о своём лечении, сообщает ITV News.

Состояние матери пятерых детей ухудшалось, врачи решили, что бывшей стюардессе может помочь искусственная кома. Тогда и появилось в соцсети её сообщение о молитве:

Меня вводят в искусственную кому, предупредив, что я могу не выжить. Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я очнулась и вернулась домой к своим детям. Ужас — это не то слово!

В коме женщина провела больше двух недель.

Мы думали, с ней всё будет в порядке, — позже рассказала её сестра Рейчел.

В результате 19 января у Карен Хоббс остановилось сердце. Семья была ошарашена из-за случившегося. Сейчас родные женщины призывают британцев соблюдать ограничительные меры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что умирающая от COVID-19 женщина успела в последний раз позвонить мужу и сыну, напомнив, как она их сильно любит. Британка Эмма Рейли, которой было 38 лет, скончалась после 12 дней, проведённых на аппарате искусственной вентиляции лёгких. После смерти Эммы для её мужа оказалось самым тяжёлым рассказать об этом их пятилетнему сыну.