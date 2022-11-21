Сонный Джо не дремлет: Байдену исполнилось 80 Как заикающийся парнишка из шахтерского городка, потомок ирландских католиков, до Белого дома дошел

Фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Довольный юбиляр Джо Байден собственной персоной

Сорок шестой президент США Джо Байден отметил своё 80-летие. Он стал самым возрастным человеком на этом посту, а также вошел в пятерку мировых лидеров, которые остаются у руля на девятом десятке. В высококонкурентной политической среде Америки на умудренного летами хозяина Белого дома взирают кто с ревностью, кто с завистью, кто с издёвкой. Однако никто не может отрицать исторический факт: рекорд Байдена как самого возрастного президента США вряд ли когда-нибудь будет побит в силу естественных причин. NEWS.ru собрал примечательные факты о хозяине Белого дома.

Детство в американской подворотне

Хотя в год юбилея звезды для Джо Байдена стоят благоприятно, это не значит, что президенство ему преподнесли в подарочной упаковке. У Джо не было той поддержки с колыбели, которая обеспечила бы ему продвижение по карьерной лестнице — в отличие от членов династии Кеннеди, семьи канадского премьера Трюдо или соратницы Байдена по Демократической партии Нэнси Пелоси. Его родители по уровню достатка едва дотягивались, встав на цыпочки, до среднего класса. Они были католиками ирландского происхождения (это единственное, что роднило их с кланом Кеннеди).

Отец, тоже Джозеф, во время Второй мировой войны разбогател было на контрактах для армии. Но после окончания боевых действий его богатство так же быстро улетучилось, и семья плотно осела в шахтерском городишке Скрэнтон в штате Пенсильвания, где у ровесников Джо было единственное развлечение — взбираться на терриконы на спор на 5 долларов.

К моменту, когда ты добирался до самого верха, ты уже не думал о пяти долларах. Ты думал о том, как вернуться обратно живым, потому что на каждом шагу грозила опасность провалиться сквозь пепел в раскаленные недра горы, — вспоминал Байден своё «босоногое детство».

Джо Байден — младший был первым ребенком у своих родителей (позднее у него появились сестра и два брата). Мальчик сильно заикался. Хотя это и сближало его с тогдашним британским королем Георгом, но не давало никаких оснований предполагать, что карьера мальчика из шахтерского, преимущественно чернокожего городка выведет его когда-то на один уровень власти с европейским монархом.

Фото: AP/TASS Джо Байден, американский сенатор, 1975 год

Дефис Рукастый

За свой физический недостаток Джо был постоянным объектом троллинга со стороны одноклассников в католической школе Archmere — ему дали обидное прозвище Dash («дефис»). Чтобы завоевать авторитет в глазах сверстников и поднять собственную самооценку, Джо активно занимается спортом: ведь на футбольном поле никому нет дела до его заикания. Играя на позиции полузащитника, Байден заработал другое, на этот раз уважительное прозвище — Рукастый. Чудесным образом вместе со старым обидным прозвищем ушло и заикание.

Хотя в годы учебы Джо налегал на физкультуру и спорт, он уже со студенческих лет (в университете штата Делавэр) видел себя «уважаемым общественным деятелем».

Во время весенних каникул в 1964 году Джо встречает Нейлу Хантер, свою однокашницу по Сиракузскому юридическому университету, и два года спустя они решают создать крепкую американскую семью. В этом браке у них родилось трое детей: мальчик, девочка и еще одна девочка.

Роковой трактор

Уже в статусе отца семейства Байден впервые успешно попробовал себя в роли той самой «общественной фигуры», выиграв выборы на пост депутата совета округа Нью-Касл. А в 1972 году, в возрасте 29 лет, он уже сыграл по-крупному: выдвинул свою кандидатуру на место сенатора от штата Делавэр против опытного 63-летнего конкурента, республиканца Калеба Боггса.

Первая в жизни предвыборная кампания Джо Байдена велась «семейным штабом» в лице его сестры Валерии, брата Джимми и супруги Нейлы. Родственники ногами обходили дома местных жителей, собирая средства и агитируя за своего кандидата.

Это была чистой воды азартная игра ва-банк, но для начинающего политика поговорка «наглость — второе счастье» оказалась верной. Байден получил место сенатора, которое сохранялось за ним последующие 36 лет.

В отличие от второго счастья, первое счастье Джо Байдена оказалось недолгим. Нейла и их 13-месячная дочь Наоми (Ами) погибли в автокатастрофе 18 декабря 1972 года, когда ехали за покупками к Рождеству. На их автомобиль налетел трактор. Два других ребенка Байденов — сыновья Бо и Хантер — выжили, отделавшись травмами.

Тогда Джо Байден даже подумывал отказаться от политической карьеры, но коллеги отговорили его от этого эмоционального шага, тем самым сохранив для него Овальный кабинет, куда демократ войдет десятилетия спустя.

Фото: Richard Ellis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джо и Джилл Байден

К вершине террикона

Собственно, тогда Джо Байден и нацелился на Белый дом. Как он сам признался в далеком 1974-м, двух лет в политике ему хватило, чтобы понять: поменять что-либо в жизни страны можно только на президентском посту, а любые другие — не более чем промежуточные ступеньки к Белому дому. И скучная адвокатская работа на политический Олимп точно не вела.

Будет неправдой сказать, что я не вижу себя в будущем президентом США, потому что только на этой позиции можно что-либо поменять. Но у меня пока не хватает опыта, чтобы баллотироваться в президенты, —раскрывал тогда свои далекоидущие планы Байден.

Взбираться на политический террикон оказалось делом куда более длительным, чем на террикон угольный в Скрэнтоне. На одной из первых из этих ступенек, в 1975 году, Байден знакомится с Джилл Джекобс, которая с тех пор будет сопровождать его по всей длинной политической лестнице, в конце концов приведшей пару на вашингтонский адрес «Пенсильвания авеню, 1600». Джилл младше Джо на восемь лет. Они поженились в 1977 году, а в 1981-м у них родилась дочь Эшли.

Будучи сенатором, Байден занимал четко выраженные позиции борца за «сильное патерналистское государство» (хотя десятилетия спустя его тогдашние взгляды кажутся консервативными по сравнению с позициями сегодняшних «прогрессистов»). Он стал автором законов, которые увеличили финансирование полиции, ужесточили уголовную ответственность за ряд деяний, расширили применение смертной казни, гарантировали женщинам защиту от домашнего насилия. Именно тогда Байден стал главным объектом критики со стороны республиканцев, которые раз за разом терпели неудачу, пытаясь заблокировать его инициативы.

К тому моменту, когда в 2008 году Джо Байден баллотировался на должность вице-президента США при Бараке Обаме, он уже был лично знаком со 150 мировыми лидерами и главами международных организаций, включая ООН и НАТО. В 2015 году Байден уже готовился выдвинуть свою кандидатуру на праймериз Демпартии как кандидата в президенты.

Однако, как и в 1972 году, в игру вмешался трагический случай: умер его сын Бо. Байдену стало не до политики, и он несколько лет занимался делами их с Джилл двух частных фондов. Как политическая фигура федерального масштаба Байден снова возник уже в 2019 году. И есть отличная от нуля вероятность, что он останется ею до 2028 года, своего 86-летия.

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Байден подал пример американцам и сделал прививку от «короны»

Его года — его богатство

В отличие от многих стран, законы США не устанавливают верхнюю возрастную границу для претендентов на государственные посты, включая высший. Именно поэтому тема возраста кандидатов в президенты всплывает в ходе предвыборных кампаний.

Так, в 1984 году 73-летнего Рональда Рейгана тоже спрашивали, не слишком ли он стар, чтобы возглавлять страну. «Слишком старый» Рейган тогда выиграл выборы в 49 штатах из 50.

Когда Джо Байдена на одном из брифингов однажды спросили, считает ли он правильным, чтобы администрацию возглавлял человек старше 70 лет, президент парировал с неожиданным остроумием.

Конечно, может. Просто посмотрите на меня, — отшил он бестактного журналиста телеканала CBS.

Сейчас про это рано еще говорить, но если Джо Байден в самом деле рискнет идти на второй срок в 2024 году (а такую возможность он не исключает), и если он этот второй срок выиграет, то к концу своей последней каденции ему будет 86. В этом случае он окажется в пятерке самых возрастных мировых лидеров, после монарха Малайзии Махатхира бин Мохамада Искандара, почившей королевы Великобритании Елизаветы II, эмира Кувейта Сабаха ас-Сабаха и кубинского лидера Рауля Кастро.

Иногда, впрочем, кажется, что сам Джо Байден ощущает себя не вполне комфортно со своими годами.

Я даже произнести вслух не могу, сколько мне лет. Столько не живут, — с самоиронией признался он в одном из интервью каналу MSNBC.

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Простудится на ваших похоронах

Некоторые авторитетные в США наблюдатели находят в поведении 80-летнего «пациента» четкие признаки старческой деменции. Эти «эксперты» (почему-то преимущественно сторонники Республиканской партии) далеко не обязательно геронтологи и психиатры, но это не мешает им ставить диагноз президенту.

У него, Байдена, присутствуют все признаки снижения когнитивных способностей. Как еще это назвать, когда президент просит вызвать к нему сенатора Джеки Валорски, которая два месяца назад погибла в автоаварии? — говорит Джо Роган, известный телеведущий, не имеющий никакого отношения к медицине.

Но как бы недруги Джо Байдена не издевались над его оговорками, провалами в памяти и прочими проявлениями того, что они называют «деменцией», 46-й президент США хотя и получил прозвище Сонный Джо, но все же не стал фольклорным «кочаном на троне», как это произошло с Леонидом Брежневым. Советского генсека и в 75 лет лидером-то назвать было можно только в насмешку — он был не в состоянии управлять даже собственным телом, не говоря уже о второй сверхдержаве.

По мнению геронтологов, у Джо Байдена есть все шансы сохранять работоспособность, необходимую на его посту. Если верить представителям Белого дома, он пять раз в день делает физические упражнения, не курит, не пьет и ведет активную социальную жизнь. Кроме того, он счастливый семьянин и до окончания своего первого срока может даже стать прадедом: его внучка как раз в эти дни вышла замуж. Короче, все факторы складываются для Байдена удачно, чтобы он не превратился в американского Леонида Ильича.

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Байдену и не снилось

Личная и политическая биография юбиляра (а в США вторая критически зависит от первой) выглядит достаточно прилично по сравнению с тем, как прошла «бурная молодость» некоторых других высших американских государственных деятелей.

При этом «бурная» не обязательно подразумевает «развратная». Например, Рональду Рейгану или Арнольду Шварценеггеру карьера в кино не только не помешала, а очень помогла в ходе их предвыборных кампаний и дальнейшей работы на постах президента США и губернатора Калифорнии соответственно. Оба бывших киноактера успешно использовали образы и цитаты из своих фильмов в политических выступлениях (например, знаменитое «Он еще вернется!», которым «терминатор» Арни напутствовал президента Джорджа Буша — младшего).

А вот биография Билла Клинтона выглядела не столь однозначной, во всяком случае, в глазах пуристов. Он был единственным хозяином Белого дома, который развлекал иностранных гостей игрой на саксофоне (судя по записям, его мастерство вполне позволило бы ему собирать слушателей в каком-нибудь вашингтонском сквере). И президент Клинтон точно стал успешнее Клинтона-музыканта. Но вот другое его увлечение молодости, баловство с наркотиками, едва не стоило ему кресла в Белом доме. Оправдание Клинтона: «Да, я курил, но не затягивался» стало крылатой фразой, как и другое его оправдание: «У меня не было секса с этой женщиной» (речь о стажерке Белого дома Монике Левински, которая сама сделала себе имя на этом скандале).

В любом случае, эти грехи молодости выглядят для американцев куда менее тяжкими, чем поступок Ричарда Никсона на посту президента США. Его приказ подбросить «жучки» в штаб-квартиру Демпартии стал причиной скандала «Уотергейт» (слово это затем стало нарицательным) и привело к единственной в истории США доведенной до конца процедуре импичмента высшего должностного лица государства.