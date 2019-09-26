https://static.news.ru/photo/2b3dc916-e0be-11e9-a11e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

США проявляют «удивительную логику», вводя санкции против тех, кто борется с терроризмом. Об этом заявил в своём телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя новые ограничения в адрес России.

Удивительная логика. Ввести санкции против тех, кто воюет с террористами. И не просто с террористами, а с продолжателями дела Усамы бен Ладена, виновного в трагедии 11 сентября 2001 года, — цитирует Соловьёва РИА Новости .

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США. Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна.