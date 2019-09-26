США проявляют «удивительную логику», вводя санкции против тех, кто борется с терроризмом. Об этом заявил в своём телеграм-канале телеведущий Владимир Соловьёв, комментируя новые ограничения в адрес России.
Удивительная логика. Ввести санкции против тех, кто воюет с террористами. И не просто с террористами, а с продолжателями дела Усамы бен Ладена, виновного в трагедии 11 сентября 2001 года, — цитирует Соловьёва РИА Новости.
Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон внёс в чёрные списки пять судов, одну фирму и трёх физических лиц за поставки топлива российским военным в Сирии. Соответствующую информацию распространил Минфин США. Американская администрация ввела санкции в отношении базирующейся в Москве компании Maritime Assistance, которая является «подставной» структурой «Совфрахта», а также её сотрудников Ильи Логинова, Ивана Окорокова и Карена Степаняна.