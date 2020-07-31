Соловьёв резко ответил на обвинения Варшавы в гибели Качиньского

https://static.news.ru/photo/b04e86b2-1940-11ea-b6bc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Соловьёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв высказался по поводу обвинения по катастрофе Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, уточнив, что Россия не имеет отношения к этому трагическому событию.

Его комментарий последовал после того, как стало известно, что польская комиссия по повторному расследованию авиакатастрофы заявила: тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, заложили в самолёт во время ремонта в России.

Если предположить, что Россия взорвала, то есть умышленно совершила покушение и ликвидировала руководителя страны НАТО — это война, — отметил Соловьёв.

Он добавил, что такие заявления необходимо подтверждать конкретными доказательствами, которые должны опираться на результаты экспертиз и анализов. Соловьёв считает, что сейчас следует задуматься над введением профессии «политолога-психотерапевта».

Он занимался бы анализом душевного состояния людей в моменты их заявлений, — пояснил телеведущий.

Ранее NEWS.ru сообщал, что польская комиссия по расследованию катастрофы самолёта экс-президента Леха Качиньского заявила о новых деталях дела. Выяснилось, что тротил в борт номер один заложили ещё во время ремонта воздушного судна в России. Эксперты считают, что к трагедии привёл взрыв. Этот вывод специалисты сделали на основании анализа обломков лайнера.