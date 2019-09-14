https://static.news.ru/photo/b2580c12-d6b5-11e9-8ad2-fa163e074e61_660.jpg Президент Украины Владимир Зеленский Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский сможет отправить бывшего лидера страны Петра Порошенко за решётку только в том случае, если страны Запада дадут на это своё согласие. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв.

Очевидно, что вор должен сидеть, но это про справедливость. Счастье, всё-таки, о другом. Ну, а расправиться с Порошенко Зеленский сможет, если Запад позволит, — высказался журналист в своём Telegram-канале.

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы видеть злодея в тюрьме, нежели на Мальдивах. По всей видимости, украинский лидер имел в виду Порошенко, который часто с семьёй отдыхал на островах. В августе Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против экс-президента по факту его поездки на Мальдивы, напоминает URA.RU .

Как писал News.ru, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в случае необходимости готов требовать ареста бывшего президента страны Петра Порошенко. По его словам, неприкасаемых для него нет.