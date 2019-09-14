Президент Украины Владимир Зеленский сможет отправить бывшего лидера страны Петра Порошенко за решётку только в том случае, если страны Запада дадут на это своё согласие. Об этом заявил российский телеведущий Владимир Соловьёв.
Очевидно, что вор должен сидеть, но это про справедливость. Счастье, всё-таки, о другом. Ну, а расправиться с Порошенко Зеленский сможет, если Запад позволит, — высказался журналист в своём Telegram-канале.
Ранее Зеленский заявил, что хотел бы видеть злодея в тюрьме, нежели на Мальдивах. По всей видимости, украинский лидер имел в виду Порошенко, который часто с семьёй отдыхал на островах. В августе Государственное бюро расследований Украины возбудило дело против экс-президента по факту его поездки на Мальдивы, напоминает
Как писал News.ru, генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в случае необходимости готов требовать ареста бывшего президента страны Петра Порошенко. По его словам, неприкасаемых для него нет.