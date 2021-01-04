Соловьёв прокомментировал отказ суда Лондона в экстрадиции Ассанжа в США

https://static.news.ru/photo/35804402-4ea0-11eb-8aea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gustavo Valiente / Parsons Media/Global Look Press

Судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может быть предметом торга между властями Великобритании и США. Такое мнение высказал журналист и телеведущий Владимир Соловьёв.

Лондонский суд исходил якобы из соображений гуманности и опасений за его здоровье. Хотя ещё несколько лет назад Ассанж был готов отдать себя под суд при одном условии — лишь бы не было экстрадиции в Америку, — заявил Соловьёв в интервью порталу «Взгляд».

Он подчеркнул, что сегодняшнее решение вряд ли кардинально изменит судьбу Ассанжа, но оно также может быть элементом торга между Лондоном и Вашингтоном.

То есть Лондон не стал отдавать Ассанжа Трампу, а отдаст ли Байдену — посмотрим, — подытожил журналист.

Ранее стало известно, что судья Центрального уголовного суда Лондона Ванесса Барайтсер отказала властям США в запросе на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В суде разъяснили, что запрос на экстрадицию Ассанжа отклонён в связи с опасениями за его психическое здоровье.

Рассмотрение дела об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США возобновилось в Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли 7 сентября. Американские юристы добиваются выдачи Ассанжа для суда по 18 обвинениям, основное из которых связано с самым крупным в истории страны обнародованием засекреченной информации.

Как сообщал NEWS.ru, Лондонский суд примет решение об освобождении под залог основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 6 января.