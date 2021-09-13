Соловьёв поддержал шутку про лысину Гордона

Российский телеведущий Владимир Соловьёв опубликовал в своём Telegram-канале шутку про украинского телеведущего Дмитрия Гордона и украинского политического эксперта Вячеслава Ковтуна. У них есть кое-что общее — скандальность и лысина. Именно вторая особенность стала предметом шутки.

В одном из античных театров для того, чтобы однорукие воины могли аплодировать, перед ними сажали лысых рабов, которых воины били рукой по лысинам, — говорится в посте, к которому приложены фотографии Гордона и Ковтуна.

Ковтун известен как постоянный участник российских политических ток-шоу, который из-за своих одиозных высказываний частенько становится героем скандалов на российском ТВ и за пределами телестудий. Однажды во время съёмок его побили в гримёрке.

Гордон не менее скандальная личность. Особенно зрителей впечатляет его юмор, порой неуместный, но именно он расходится на мемы. Кроме того, телеведущий любит эпатировать публику своим мерчем: так, он выпустил конфеты «Гордон в шоколаде», которые предложил пососать Соловьёву.

Позже на своём YouTube-канале Гордон признался, что любит российского журналиста. Публицист добавил, что ему для коллеги из соседней страны «ничего не жалко».