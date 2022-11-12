Соловьёв и Пушилин посетили донецкий аэропорт

Фото: Пушилин Д.В. / Telegram

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил донецкий аэропорт вместе с российским телеведущим Владимиром Соловьёвым. Там они встретились с бойцами батальона «Спарта», сообщил сам Пушилин в своём видеообращении в Telegram. Также они побывали в военном госпитале, где лежат раненые.

С Владимиром Соловьевым посетили «Спарту» в донецком аэропорту. Даже на больничных койках наши бойцы не унывают. Проведали их, — говорится в видеозаписях, опубликованных в Telegram Пушилина​​​.

Телеведущий и врио главы ДНР пожелали здоровья раненым и поскорее поправиться. Врачи рассказали о ранениях и лечении пострадавших, а раненые поблагодарили Пушилина и Соловьёва за визит.

Аэропорт находится на севере Киевского района Донецка, сейчас он разрушен из-за длительных боев между украинскими военными и донецкими ополченцами.

Украинский президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам заявил, что российские атаки в Донбассе — это «просто ад». После длительной осады бойцы ВСУ бежали из населенного пункта Опытное, прикрывавшего подходы к южной части авдеевского укрепрайона.