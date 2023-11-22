Соловьев оценил угрозу ядерного удара США по Ирану Журналист Соловьев: США могут применить ядерное оружие против Ирана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Действия политического руководства США разрушают мировую систему безопасности, считает российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев. Как пишет ИА SM.News, в частности, он не исключил возможности нанесения США ядерного удара по территории Ирана.

У меня состояние внутреннего предчувствия какой-то грядущей колоссальной беды. У меня ощущение, что эти войны не остановить. <...> Я боюсь, что неизбежна война между Ираном и США. И я думаю, что первое применение ядерного оружия мы увидим как раз по территории Ирана, — высказал мнение журналист.

Он подчеркнул, что спровоцированные США негативные события в разных точках мира способны перекинуться на другие макрорегионы. В частности, телеведущий выразил уверенность, что со временем «вспыхнет» и Юго-Восточная Азия.

Что касается украинского кризиса, то Соловьев назвал его следствием «глупости», которую проявил президент США Джо Байден в декабре 2021 года, «высокомерно» отказавшись от обсуждения предложенных Россией гарантий международной безопасности.

Ранее Владимир Соловьев назвал создание в российских школах и вузах института комиссаров важным фактором в деле военно-патриотического воспитания молодежи на фоне «тлетворного влияния» Запада. Журналист предложил назначать на эти должности ветеранов СВО.