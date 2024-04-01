Солнечная энергетика поставила под угрозу экологию целого континента The Guardian: отходы солнечной энергетики стали проблемой для Австралии

Солнечная энергетика, которая считается одной из наиболее экологически безопасных, обернулась серьезным вызовом для Австралии, где этот вид генерации электричества пользуется особой популярностью. Как пишет The Guardian, проблема отходов солнечных панелей на континенте достигнет своего пика в ближайшие два или три года, а не к 2030 году, как прогнозировалось ранее.

Солнечная промышленность быстро приближается к переломному моменту, когда количество отходов достигнет беспрецедентного уровня. Уровень отходов солнечных панелей достигнет критической точки в ближайшие два-три года, — сказано в публикации.

Проблема заключается в том, что лишь один австралийский штат запретил утилизацию солнечных панелей на свалках, тогда как переработка этих отходов стоит слишком дорого. Более того, большинство коммерческих переработчиков солнечных панелей просто удаляют алюминиевую раму и проводку.

Из этого возникает другая проблема, пишет The Guardian. Невозможность повторного использования компонентов солнечных панелей в совокупности с активным расширением производства могут привести к дефициту серебра. Как рассказал эксперт по возобновляемым источникам энергии Ронг Денг, при увеличении производства даже в пять раз мировые запасы серебра могут истощиться всего за два десятилетия.

Ранее также стало известно, что с 2019 года на планете произошло не менее 1000 крупных выбросов метана со свалок бытовых отходов по всему миру. Анализ спутниковых данных показывает, что очаги чаще фиксируются в странах Южной Азии, а также Аргентине и Испании.