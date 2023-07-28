«Солнцепек» сжег укрепления ВСУ под Лиманом: новости СВО на утро 28 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огнеметная система «Солнцепек»

Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Получив координаты от разведывательных подразделений, экипаж ТОС-1А «Солнцепек» выдвинулся на заранее подготовленную позицию. Во взаимодействии с комплексом БПЛА расчет нанес точный удар по выявленным целям, поразив при этом опорный пункт и склад с боеприпасами противника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средства противовоздушной обороны России пресекли попытку Киева атаковать объекты в Московской области в ночь на пятницу, 28 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ. В ведомстве отметили, что пострадавших и разрушений нет. БПЛА был сбит средствами ПВО.

Бойцы группировки «Восток» отразили атаки Вооруженных сил Украины в Запорожской области, уничтожив танки, БМП, боевые бронированные машины, а также реактивную систему залпового огня. Начальник пресс-центра группировки Олег Чехов заявил, что российские военные пресекли попытку ВСУ подвезти резервы в район Приютного.

Российские военные уничтожили украинскую РСЗО «Град» в районе Артемовска. Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ обнаружили местоположение установки и ударили по ней с беспилотника.

Фото: МО РФ РСЗО «Град»

Украинские войска лишились еще одного танка Leopard. Военкор Андрей Руденко сообщил, что российские военнослужащие при помощи барражирующего боеприпаса уничтожили переданную Киеву немецкую технику. Журналист опубликовал у себя в Telegram-канале момент попадания снаряда в танк.

В подконтрольной Киеву части Запорожской области был уничтожен цех по ремонту бронетехники ВСУ, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, танки и другая боевая техника поступала туда с Запорожского и Херсонского направлений.

Группа пехоты ВСУ при попытке наступления на Угледарском направлении подорвалась на собственных минах, заявил военнослужащий с позывным Бука из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского. По наступающим на позиции ВС РФ войскам армии Украины также отработала российская РСЗО.

Украинское издание «Зеркало недели» сообщило о серии взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. В регионе была объявлена воздушная тревога.

В представительстве ДНР в СЦКК заявили, что в ночь на 28 июля украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра. ВСУ ударили по Киевскому району города, а также по населенным пунктам Уманское и Нетайлово.

Ночью 28 июля в Шахтерске также загорелась нефтебаза после удара Вооруженных сил Украины. Глава администрации города Александр Шатов заявил, что на месте происшествия работают службы оперативного реагирования, о пострадавших не сообщалось.

Издание Politico сообщило, что США планируют начать передачу Украине танков Abrams в сентябре 2023 года. При этом боевая техника отправится в Германию, где пройдет модернизацию и ремонт. По информации издания, Вашингтон хочет поставить Киеву более старые модели M1A1 вместо современной версии А2.

Российские оборонительные сооружения стали непреодолимой преградой для украинских войск в ходе контрнаступления. Американский эксперт Брендан Коул в статье для Newsweek заявил, что Вооруженные силы Украины понесли значительные потери из-за высокой огневой мощи ВС РФ. Само контрнаступление обернулось провалом из-за отсутствия превосходства в воздухе и нехватки боеприпасов, отметил он.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в боях под Клещеевкой погиб командир 14-го батальона территориальной обороны «Призрак» Артур Богаченко.

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