Солисту «Песняров» запретили въезд на Украину

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Посещение Крыма стало причиной запрета въезда на Украину солиста Украины. Об этом сообщила Госпогранслужба страны.

Как сообщили в ведомстве, белорусский музыкант, солист группы «Песняры» хотел перейти границу с Украиной в пункте пропуска «Борисполь». Однако выяснилось, что он посещал Крым в прошлом году без согласования с Киевом, что по украинским законам считается правонарушением. Газета «Украинская правда» сообщила, что речь идёт о Валерии Дайнеко.

Во время общения он подтвердил факт незаконного въезда на полуостров, куда, по его словам, попал самолётом через закрытый пункт пропуска «Симферополь», — говорится в сообщении.

За нарушение украинского законодательства пограничники запретили гражданину Белоруссии въезд на Украину сроком на три года. Уточняется, что после исполнитель вылетел рейсом в Минск.

Ранее российский актёр Алексей Гуськов удивился включению в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которую составили в Министерстве культуры и информационной политики страны. Артист напомнил, что часть жизни он провёл в Киеве и не представляет никакой опасности для Незалежной. Он напомнил, что раньше попал в список украинского сайта «Миротворец» вместе с большим количеством своих коллег.

Как писал NEWS.ru, Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в чёрный список российских артисток Алёну Апину и Юлию Глебову. Ведомство ещё в августе 2015-го опубликовало фамилии «штрафников» из числа деятелей культуры. Среди них есть и граждане РФ: Олег Газманов, Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина и другие. Документ постоянно обновляется и расширяется. Артисты якобы «создают угрозу национальной безопасности».