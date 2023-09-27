Солдаты ВСУ сдались в плен под Сватово: новости СВО на утро 27 сентября

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Группа солдат Вооруженных сил Украины сдалась в плен российским бойцам на направлении Сватово — Кременная, рассказал информированный источник. Предварительно украинские военные вышли на специальный открытый радиоканал.

Поражение России в конфликте на Украине невозможно, заявил обозреватель Эмиль Амин. По его словам, все идет к прекращению огня и началу мирных переговоров. Он добавил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, поставив под вопрос будущее конфликта. Журналист отметил, что многие факторы говорят о том, что Запад полностью изменил свое отношение к поддержке Украины.

Украине угрожает раскол по корейскому сценарию, написал обозреватель Кристиан Сэгура. По его словам, в Киеве боятся, что военный конфликт может привести к разделению страны. Многие политики и аналитики ранее уже высказывались о возможном повторении судьбы Корейского полуострова для Украины.

В Ясиноватой сложилась тяжелая ситуация с вывозом мусора из-за повреждения коммунальной техники в результате обстрелов со стороны ВСУ, заявил глава города Дмитрий Шевченко. Украинские войска бьют по гражданской инфраструктуре кассетными боеприпасами.

Украине следует ожидать заметного сокращения западной помощи в 2024 году, поскольку ее отношения с США серьезно ухудшились, заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович. По его мнению, Киеву предстоит «крайне нелегкая борьба», чтобы помощь продолжала поступать.

Фото: Senior Master Sgt. Vicky Spesard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Главной задачей Запада на Украине является раздел и уничтожение России, заявил историк и публицист генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке Леонид Решетников на Азовском экологическом форуме в Бердянске. По его словам, страны коллективного Запада на самом деле не преследуют задачу защитить Украину, а хотят сделать РФ третьестепенным государством.

Сенат Конгресса США при рассмотрении временного бюджета предложил утвердить сокращенное финансирование для Украины в виде $4,5 миллиарда на военные нужды через Пентагон и $1,65 миллиарда на экономическую помощь через Госдепартамент. Предложение ограничено по времени и действует до 17 ноября либо до тех пор, пока не будет согласован полноценный бюджет, если таковой будет принят.

Украинские власти начали проведение обязательного переселения жителей 31 населенного пункта, расположенного на территории Херсонской области, которая находится под контролем Украины, написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, мирное население подвергается угрозам и давлению.

Возможное прекращение финансирования американского правительства повлияет на испытания оружия Вооруженных сил Украины, заявил заместитель главы Пентагона по закупкам вооружений Уильям Лаплант. Он сообщил, что без договоренностей тесты не состоятся.

США начинают совместное производство вооружения с зарубежными странами, включая Украину, ЕС и Австралию, рассказал также Лаплант в ходе мероприятия в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Политик отметил, что развитие в этом направлении будет иметь большой вес для НАТО.

Украинский министр обороны Рустем Умеров выразил надежду на скорое появление результатов после недавней поездки украинской делегации в США. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения дальнобойных ракет ATACMS от Вашингтона.

Страны Запада должны вмешаться и оказать давление на президента России Владимира Путина, чтобы решить текущие проблемы, написал советник главы администрации президента Украины Михаил Подоляк. Он также призвал увеличить поставки вооружения для Украины.

Мирный житель получил ранение в результате обстрела украинской армией населенного пункта Донецк-Северный в Ясиноватском районе ДНР, сообщил мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко. Всего по территории района Вооруженные силы Украины выпустили четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Член Совета Федерации РФ от Запорожской области, руководитель военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил о начале наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области. Он заявил об атаке ВСУ двумя словами: «Поперли. Много». Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов со ссылкой на источники заявил о начале крупного наступления ВСУ в этом регионе. По его словам, ВСУ отправились на штурм позиций на участке Работино — Вербовое Ореховского направления Запорожского фронта. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Семья из Губкина Белгородской области вместе с 11-летним сыном вступила в отряд местной территориальной обороны «Сталь». Первым в тероборону осенью 2022 года пришел глава семьи с позывным Черный, который несколько месяцев назад уговорил вступить туда же жену и ребенка, получивших позывные Кэрри и Святогор.

ВСУ обстреляли село Долгое Валуйского округа Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате атаки пострадала женщина, она получила осколочное ранение головы. Пострадавшую отправили на скорой в больницу.

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