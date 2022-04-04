Солдаты ВСУ насмерть забили российского пленного

Солдаты ВСУ насмерть забили российского военнопленного. Об этом рассказал сослуживец погибшего.

Минобороны опубликовало кадры интервью со спасшимся из украинского плена российским военным Максимом. Парень рассказал, как его сослуживца истязали целую ночь солдаты ВСУ.

В первый день нашего пребывания в спортзале туда привезли одного человека, и доктор, который меня осматривал, сказал, что он до утра не доживет. И этого человека всю ночь избивали, забивали до смерти, — вспоминает Максим.

Всю ночь российского пленного истязали. По словам Максима, военный кричал от боли, пока его не забили до смерти палками.

Просто ты лежишь, у тебя на глазах повязка, и на веcь спортзал крики от боли этого человека. Вскоре они утихли. И на утро нам сказали: "Вы вообще в курсе, что вы с трупом спали?". Такое чувство, что его били палками, потому что звук был очень глухой от ударов, — поясняет Максим.

Ранее, СКР предъявил обвинения в геноциде высокопоставленным военным ВСУ. После этого, по данным СВР, Киев отказался соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с российскими пленными, о чём уведомил британское правительство.